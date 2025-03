JPMorgan cambia el nombre de su programa de diversidad

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. cambiará el nombre de su programa de diversidad, equidad e inclusión en un momento en que el denominado DEI en inglés ha sido atacado por la administración del presidente Donald Trump.

El banco más grande de Estados Unidos rebautizará la iniciativa como Diversidad, Oportunidad e Inclusión (DOI, por sus siglas en inglés), informó el viernes la directora de operaciones, Jenn Piepzak, en un memorando al personal, “porque la ‘e’ siempre significó igualdad de oportunidades para nosotros, no igualdad de resultados, y creemos que esto refleja con mayor precisión nuestro enfoque continuo para llegar a la mayor cantidad de consumidores y clientes para hacer crecer nuestro negocio”.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que apuntan a eliminar el DEI del gobierno, de los contratistas federales y más allá, impulsando a las agencias y empresas a borrar las menciones de dichos programas de sus sitios web y eliminar sus equipos de DEI.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“Siempre nos hemos comprometido a contratar, compensar y ascender en función del mérito; no tenemos cuotas ilegales ni incentivos salariales, y jamás rechazaríamos a nadie por sus creencias políticas o religiosas, o por quien es”, sostuvo Piepzak en el memorando. “No somos perfectos, pero nos enorgullecemos de superarnos constantemente y elevar el nivel”.

El banco con sede en Nueva York señaló que sus grupos de empleados seguirán centrándose en la vinculación, las celebraciones culturales, la educación y las conmemoraciones históricas. JPMorgan planea “reducir las capacitaciones, manteniendo el enfoque en ofertas de alta calidad”, según el memorando.

El memorando fue reportado anteriormente el viernes por Reuters.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: JPMorgan Renames DEI Program ‘DOI’ Following Political Backlash

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.