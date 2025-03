Adriana Torrebejano, dispuesta a hacer de nuevo de Chelo García Cortés en la serie de Isabel Pantoja

La vimos en 'Cristo y Rey' haciendo de Chelo García Cortés y ahora la pregunta está en el aire: ¿veremos a Adriana Torrebejano interpretando de nuevo a la periodista en la serie que tiene entre manos Isabel Pantoja?

Desde que la tonadillera anunciase hace unas semanas que su próximo proyecto es una serie y un documental sobre su vida, muchos han querido saber quiénes serán los actores que participarán en ella... de hecho, Carolina Yuste ha afirmado que le encantaría hacer de la artista.

Ahora, Adriana se ha dejado ver en la inauguración del Festival de Málaga y ha confesado estar dispuesta a interpretar Chelo de nuevo en la serie de Pantoja: "Hacer de Chelo me volvería a gustar, claro que sí porque me quedé con ganas de que 'Cristo y Rey' tuviera una segunda temporada y al final no se pudo hacer. Ojalá se hiciera o hicieran un crossover con esta nueva de Pantoja".

Cuando se estudió el papel de Chelo, la actriz se unió mucho a la periodista y ahora la considera "como mi abuela... a ella no le gustaría que dijera eso, pero yo le digo que es como mi yaya y es que es maravillosa. Hablo mucho con ella y voy a su casa".