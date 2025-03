Mirela Balic, dispuesta a interpretar a Isabel Pantoja en su serie

La serie que está preparando Isabel Pantoja sobre su vida está dando mucho que hablar y muchos fans están deseando saber qué actores darán vida en la ficción a la artista y a todas las personas que le han acompañado durante años.

En este contexto, hace unos días Mirela Balic hablaba con la prensa sobre este proyecto y desvelaba que la tonadillera "tiene algo, ese porte, hay algo de ese porte que me encantaría como tener que sumergirme y defender eso, esa fuerza, eso sería increíble" aunque sería "una Isabel Pantoja un poco serbocroata, pero todo bien".

También le comentaban la posibilidad de meterse en la piel de Belén Esteban en su serie, comentaba que "parecido" no tiene ninguno, pero sí que desvelaba que "tengo un punto macarra" con el que "igual podría" interpretarla.

Eso sí, aseguró que le hubiese encantado hacer la biopic de Pepa Flores 'Marisol' y aprovechaba para lanzar un mensaje a la industria cinematográfica: "Pedirle a los productores y a las productoras que dejen de dar espacio a personas que no deberían estar trabajando, a conocidos abusadores sexuales que están trabajando en el gremio y que no debería ser así".

En ese contexto, Mirela aseguraba que ella se ha presentado a castings "que me moría de ganas de ese papel, pero el director o directora x no es buena gente y está ocupando ese espacio, y soy yo la que tiene que desocuparlo". Por ello, aseguraba que "hay un problema de raíz, hay un problema de la industria desde dentro, de los productores, de los directores de casting, del gremio entero que tapa lo que no hay que tapar".