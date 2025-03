José María Almoguera y María 'la jerezana', ¡inseparables! Su último plan y su confesión sobre su primera noche: "Azo"

José María Almoguera y María 'la jerezana' están exprimiendo al máximo el tiempo juntos y, desde que se reencontraron el pasado domingo -ya que aunque el hijo de Carmen Borrego fue expulsado a las puertas de la final de 'GH Dúo' el jueves, ese mismo día la andaluza regresaba a la casa de Guadalix de la Sierra para ejercer de jefa de campaña de Marieta y Sergio- no se han separado.

La pareja, que se consolida a pasos agigantados, está aprovechando estos primeros días fuera del reality para conocerse y, además de dormir juntos en un céntrico hotel -disfrutando así por fin de su primera noche sin cámaras- también han hecho planes tan cotidianos como comer en un restaurante asturiano o dar un paseo abrazados y derrochando confidencias sin importarles la presencia de los paparazzi.

Y tan importante es la opinión de María para José María que no ha dudado en pedirle que le acompañase a una tienda de motos para elegir una nueva, compartiendo así una de sus grandes pasiones con su novia. Emocionada, la gaditana grabó con su teléfono algunos modelos, y de lo más sonriente incluso se subió a una para alegría de su chico, que reaccionó con una sonrisa.

Una felicidad que se ha visto enturbiada después de que Kiko Hernánez haya asegurado en 'Ni que fuéramos Shhh' que el nieto de María Teresa Campos habría confesado este sábado de madrugada que desde que salió de la casa de 'GH Dúo' su madre no le ha llamado y no se ha preocupado por él, recordándole a su infancia, que habría sido terrible porque su progenitora sería una persona despreciable a la que no echa de menos porque no la ha tenido nunca.

Una controvertida información que pone en jaque la reconciliación de Carmen y su hijo, y a la que José María ha dado la callada por respuesta a su llegada a Mediaset -sin María en esta ocasión- para asistir a la gran final del reality, haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa y dejando en el aire si es cierto que se estaría planteando hablar de lo dura que fue su infancia con su madre.

Minutos después, mucho más sonriente e inseparable de María, la pareja no ha dudado en revelar a Carlos Sobera cómo ha sido su primera noche juntos fuera de la casa de Guadalix y sin cámaras. "¿Ito o azo?" quería saber el presentador de lo más 'pícaro'. "Azo" ha confirmado la gaditana con una gran sonrisa y sin ningún tipo de duda, antes de besar a José María al ritmo de 'I will always love you' de Whitney Houston.