TSMC anunciará inversión de US$100.000 millones en plantas de EE.UU.

(Bloomberg) -- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. planea invertir US$100.000 millones en plantas de chips en Estados Unidos en los próximos cuatro años, una medida que el presidente Donald Trump anunciará en la Casa Blanca el lunes, según una persona familiarizada con el asunto.

TSMC es el líder mundial en la producción de semiconductores avanzados utilizados para inteligencia artificial, y la inversión ayudaría a reforzar la promesa de Trump de convertir a EE.UU. en un actor dominante en IA. La persona que describió los planes lo hizo bajo condición de anonimato antes del anuncio.

The Wall Street Journal ya había informado de los planes de inversión.

Trump ha acusado repetidamente a Taiwán de “robar” a la industria estadounidense de chips y ha amenazado con imponer aranceles a los semiconductores producidos en el extranjero, mientras altos funcionarios estadounidenses han afirmado constantemente su compromiso de impulsar la fabricación nacional. Esto es especialmente cierto en el caso de las tecnologías que están en el centro de la competencia entre EE.UU. y China.

El presidente ha expresado su preferencia por el uso de aranceles para impulsar la fabricación de chips en EE.UU. en lugar de las subvenciones del gobierno, el enfoque adoptado por la Ley Chips durante la presidencia de Joe Biden. Esa legislación, aprobada en 2022, hizo que TSMC obtuviera US$6.600 millones en subvenciones para apoyar tres plantas en Phoenix.

Durante el primer mandato de Trump, su administración atrajo a TSMC a EE.UU. en parte por preocupaciones de seguridad nacional. Cuando TSMC anunció por primera vez sus inversiones en una planta avanzada en EE.UU. en 2020, los funcionarios de Trump dijeron entonces que los chips fabricados por el fabricante de chips taiwanés en Arizona servirían para todo, desde inteligencia artificial hasta aviones de combate F-35.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: TSMC Poised to Announce $100 Billion Investment in US Plants

