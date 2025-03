La lista completa de ganadores de los premios Oscar

'Anora', dirigida por Sean Baker, ha sido la gran triunfadora en la 97.ª edición de los premios Oscar, alzándose con cinco de los seis premios a los que estaba nominada, incluyendo los galardones a mejor película, mejor dirección y mejor actriz para su protagonista, Mikey Madison.

En la gala celebrada este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en la que finalmente sí estuvo presente la actriz española Karla Sofía Gascón -aunque evitó pasar por la alfombra roja, manteniendo un perfil bajo tras la polémica por sus tuits de contenido racista y xenófobo- también fueron premiados, entre otros, Adrien Brody como mejor actor por 'The Brutalist' y el filme brasileño 'Aún estoy aquí' como mejor película internacional.

Baker, que se ha convertido en la tercera persona en ganar cuatro premios en una misma edición de los Oscar, algo que hasta ahora solo habían conseguido el legendario Walt Disney y en 2020 el coreano Bong Joon-ho con 'Parásitos', hizo una defensa a ultranza de la experiencia cinematográfica en las salas de cine durante su discurso al recoger la estatuilla amejor director.

"Ahora que los cines lo están pasando mal, es nuestro deber defenderlos. Si perdemos las salas perdemos una parte de nuestra identidad (...) Padres, lleven a sus hijos al cine", proclamó el cineasta, que también se llevó el premio al mejor montaje y al mejor guión original. Este último galardón lo dedicó a las trabajadoras sexuales que compartieron con él y el equipo de 'Anora' sus experiencias para armar el libreto de esta película, que relata la historia de una joven prostituta que se casa con el hijo de un oligarca ruso y se ve envuelta en una lucha por defender su dignidad.

Agradecimiento que compartió Mikey Madison, la protagonista de 'Anora', al recoger el premio a mejor actriz. "Quiero reconocer y honrar a la comunidad de trabajadoras sexuales. Las seguiré apoyando y siendo una aliada. Son unas personas increíbles, las mujeres que he tenido el privilegio de conocer de esa comunidad han sido uno de los aspectos más destacados de esta increíble experiencia", aseguró la intérprete, de 25 años, que dio la sorpresa al imponerse a la gran favorita, Demi Moore nominada por 'La sustancia'. Una categoría en la que también figuraba por su papel en 'Emilia Pérez' Karla Sofía Gascón, a la que sí se vio en el patio de butacas con el resto de nominados.

El premio al mejor actor ha sido para Adrien Brody por 'The Brutalist'. El interprete, que 20 años después de 'El Pianista' ganó su segundo Oscar al volver a dar vida a un superviviente del Holocausto, agradeció en su extenso discurso la oportunidad de seguir trabajando en la profesión que ama y tener la oportunidad de "interpretar papeles relevantes". "Estoy aquí una vez más para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra, la opresión sistemática, el antisemitismo, el racismo y la discriminación. Creo y rezo por un mundo mejor, más feliz y más inclusivo. Y creo que si el pasado puede enseñarnos algo es un recordatorio de que no debemos dejar que el odio crezca sin control", señaló el protagonista de 'The Brutalist', filme que se hizo además con los premios a mejor banda sonora original para Daniel Blumberg y mejor fotografía para Lol Crawley.

Otro de los discursos más intensos de la noche fue el de Zoe Saldaña, que en su primera nominación se alzó con la estatuilla como mejor actriz de reparto. "Es un honor recibir este premio por una película que me ha permitido hablar y cantar en español", dijo la actriz que en su emotivo discurso también dedicó su premio a su abuela materna ya fallecida, Dolores Argentina, de origen dominicano.

"Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes. Con sueños, dignidad y manos trabajadoras. Soy la primera estadounidense de origen dominicano que acepta un premio de la Academia y sé que no seré la última", proclamó Saldaña, que le dio a 'Emilia Pérez' uno de los dos Oscar que se llevó de las trece estatuillas a las que optaba.

Kieran Culkin también cumplió con los pronósticos y se alzó con el Oscar al mejor actor de reparto por 'A Real Pain' en el que posiblemente era el premio más previsible de la noche, mientras que el premio al mejor guion adaptado fue para Peter Straughan por el libreto de 'Cónclave', otra de las perdedoras de la noche, ya que solo se hizo con uno de los ocho galardones a los que estaba nominada.

El musical 'Wicked', que era candidata a ocho premios, tan solo se llevó los Oscar a mejor vesturario y mejor diseño de producción. También triunfos técnicos tuvo 'Dune: Parte Dos', que acumulaba seis candidaturas y se hizo con los premios a mejor sonido y mejores efectos visuales.

Otros títulos premiados en la 97.ª edición de los Oscar fueron el filme brasileño 'Aún estoy aquí', dirigido por Walter Salles, que se alzó con el galadrón a la mejor película internacional; la cinta letona 'Flow, un mundo que salvar', dirigida por Gints Zilbalodis, que se llevó el Oscar a la mejor película de animación; y la producción sobre el conflicto entre Israel y Palestina titulada 'No Other Land', dirigida por Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal y Rachel Szor, que se hizo con el premio al mejor documental.