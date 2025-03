Meloni se muestra escéptica ante la propuesta de enviar tropas europeas a Ucrania

Londres, 2 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, instó este domingo a "no dejarse llevar por las emociones" tras lo ocurrido entre Estados Unidos y Ucrania, y se mostró escéptica ante la propuesta de enviar tropas europeas al país, lo que ve como "una solución menos resolutiva que otras".

"Todos compartimos los mismos objetivos. Italia, Europa, la OTAN y Estados Unidos. Y ese es lograr una paz justa y duradera en Ucrania", dijo Meloni en declaraciones a la prensa en Londres, donde asistió a la reunión de líderes europeos para abordar la guerra de Ucrania.

Ante ello, apeló a dejar atrás el choque del pasado viernes de Donald Trump con Volodímir Zekenski en la Casa Blanca y remarcó que "es importante no dejarse llevar por las emocions", aunque reconoció que en su encuentro con el presidente ucraniano lo vio "apenado" por lo ocurrido en el Despacho Oval hace dos días.

"Pienso que todos estamos muy apenados por lo que sucedió", dijo Meloni, que sin embargo instó a pasar página y "seguir trabajando para encontrar soluciones" para Ucrania.

Meloni aseguró que Zelenski "quiere trabajar para mirar hacia adelante" y no detalló el contenido de lo tratado en su conversación telefónica de anoche con Donald Trump.

La primera ministra remarcó que su sensación es que "Estados Unidos quiere una paz" en Ucrania, "y la quiere rápido", por lo que apeló a buscar soluciones adecuadas para evitar posibles recaídas.

"Hay que estar seguros de que, cuando se logre la paz, no se vuelva para atrás", ya que "la única cosa que no nos podemos permitir es una paz que no perdure".

Esto "no se lo puede permitir ni Ucrania ni Europa ni Estados Unidos", advirtió Meloni, ante "una paz que puede ser violada".

"Creo que en un momento de enorme interés común se pueden hallar soluciones" y estas no tienen por qué incluir una entrada de Ucrania a la OTAN: "Hay otras opciones. Se debe pensar más allá, en un modo creativo", remarcó Meloni.

Entre otras cuestiones, la dirigente se mostró también escéptica y expresó "perplejidad" ante la propuesta de envío de tropas europeas a Ucrania. "Lo veo como una solución muy compleja y menos resolutiva que otras", alegó.

Por otro lado, al ser preguntada sobre la posibilidad de que EEUU imponga aranceles a Europa, Meloni reconoció que ve esta cuestión "con preocupación", al ser Italia "un país exportador".

"Si se aplican aranceles, Europa también responderá, lo que provocaría una escalada. Creo que se pueden encontrar soluciones también en este tema", concluyó la primera ministra. EFE

