Zoe Saldaña roza su primer Óscar ensombrecida por 'Emilia Pérez'

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 28 feb (EFE).- A Zoe Saldaña le llega la oportunidad de alzar su primer Óscar partiendo como la indiscutible favorita de la crítica con 'Emilia Pérez', su proyecto más controvertido, aunque el galardón que lleva décadas persiguiendo se le podría escapar, arrollada por los escándalos que han envuelto a la película.

El trabajo de la actriz de origen dominicano es bien conocido en Hollywood, siendo la única que ha protagonizado cuatro filmes que han recaudado más de 2.000 millones de dólares en taquilla cada uno: 'Avatar' (2009), 'Avatar: The Way of Water' (2022), 'Avengers: Endgame' (2019) y 'Avengers: Infinity War' (2018).

En ninguna de estas producciones recibió el reconocimiento de la Academia, ni siquiera por su aclamado papel en la primera cinta de 'Avatar', del exitoso director James Cameron, que supuso una revolución tecnológica en el cine.

Le llega ahora, con la interpretación de Rita Mora Castro, una abogada un tanto hastiada de su trabajo que recibe una jugosa oferta por parte de 'Manitas' (la española Karla Sofía Gascón), líder de un cártel mexicano: ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo como mujer.

La película ha recibido múltiples críticas por cómo el director, el francés Jacques Audiard, ha tratado temas tan sensibles para la sociedad mexicana como las desapariciones forzosas y el narcotráfico, o por cómo se ha abordado la cuestión trans, perpetuando estereotipos dañinos para el colectivo.

Pese a ello, 'Emilia Pérez' lidera con 13 las nominaciones de esta edición, entre ellas a mejor actriz, para Gascón; mejor película y mejor intérprete de reparto, donde Saldaña compite con Ariana Grande ('Wicked'), Felicity Jones ('The Brutalist'), Monica Barbaro ('A Complete Unknown') e Isabella Rossellini ('Conclave').

La actriz es la que más probabilidades tiene de ganar la estatuilla por cómo se ha ido desarrollando la temporada de premios en Hollywood: tras su éxito en Cannes y la adquisición de los derechos comerciales por parte de Netflix, la película no ha parado de crecer, con cada vez más premios que han agradado su huella, haciendo triscas las malas reseñas.

Saldaña se ha embolsado desde entonces el Globo de Oro y el BAFTA a mejor actriz de reparto, dos de los grandes premios del cine, además de obtener el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice).

Aunque su interpretación ha sido poco cuestionada y es de las pocas que se salva de los comentarios negativos, su camino a la cima podría verse afectado por la vorágine en la traca final de la temporada de premios que 'Emilia Pérez' enfrenta tras la salida a la luz de antiguos mensajes de Gascón en X.

Todos los premios logrados hasta el momento recibieron las votaciones de los expertos antes de que la polémica saltara por los aires, mientras que los Óscar cerraron la suya el pasado 18 de febrero, en pleno estallido de las publicaciones de la actriz española.

A Saldaña la nominación le coincide en el peor momento, víctima del arrastre de 'Emilia Pérez'. Si antes era indiscutible su Óscar, ahora hay dudas en cuanto a cómo la polémica puede salpicar de manera indirecta a la considerada estrella de la película. EFE

(foto)