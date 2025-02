GM aumenta pago a inversionistas con recompras y más dividendos

(Bloomberg) -- General Motors Co. planea intensificar su programa de recompras mediante la adquisición de US$6.000 millones en acciones y el aumento de su dividendo, recompensando a los inversionistas al sacar más efectivo de su balance.

La medida, que el fabricante de automóviles con sede en Detroit anunció el miércoles, se produce cuando la industria automotriz enfrenta incertidumbre sobre el impacto de los cambios de política bajo el presidente Donald Trump, incluidas las amenazas de aranceles y las promesas de reducir el apoyo a los vehículos eléctricos.

“Nos sentimos confiados en nuestro plan de negocios, nuestro balance sigue siendo fuerte y seremos ágiles si necesitamos responder a cambios en las políticas públicas”, dijo el director financiero, Paul Jacobson, en un comunicado.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

GM dijo que la recompra no tiene fecha de caducidad, pero que su objetivo es completar los primeros US$2.000 millones en recompras a finales del segundo trimestre. La empresa también tiene previsto aumentar el dividendo trimestral en 3 centavos por acción, hasta 15 centavos.

Es la última de una serie de grandes recompras de acciones por parte de la compañía. En 2021, GM tenía 1.450 millones de acciones en circulación, pero en la actualidad cuenta con menos de 1.000 millones de acciones cotizadas.

El fabricante de automóviles autorizó US$6.000 millones en recompra de acciones en junio y le quedan US$300 millones de ese programa. Esto se sumó a un programa anterior de recompra de US$10.000 millones que completó en noviembre de 2023. En total, incluyendo el último anuncio, el consejo de GM ha aprobado US$37.700 millones en recompras desde 2015. Eso ha ayudado a impulsar el valor de las acciones de GM, a pesar de una serie de reveses recientes en sus planes de negocio y estrategia.

Con un objetivo de flujo de caja libre automotor ajustado de US$11.000 millones a US$13.000 millones para 2025, la empresa puede permitirse los pagos mientras mantiene un plan de gasto de capital constante. Pero está optando por no destinar toda su generosidad a nuevas inversiones o mantenerla como colchón frente a cualquier repercusión negativa del flujo de políticas en Washington.

Trump ha propuesto imponer aranceles del 25% a México y Canadá, donde GM tiene un total de cinco plantas de montaje y también está expuesta a través de una cadena de suministro de piezas de automóviles altamente integrada en Norteamérica. Trump también ha ordenado a su administración que considere la eliminación de las políticas que favorecen a los vehículos eléctricos, lo que podría poner en riesgo a corto plazo las inversiones de GM en vehículos enchufables.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: GM Boosts Investor Payout With New Buybacks, Dividend Hike (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Anne Cronin.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.