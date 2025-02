Mascherano: "Es imposible jugar en estas condiciones, no es humano"

Redacción Deportes (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, ensalzó este miércoles el sacrificio de sus jugadores en el 0-1 ante el Sporting Kansas City en un partido con golazo de Lionel Mesi y que se disputó con unas temperaturas extremas en torno a -15 grados centígrados con sensación térmica de -21.

"Estoy muy orgulloso de los jugadores porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano", afirmó Mascherano en rueda de prensa.

"Así que estoy muy orgulloso de ellos porque me dieron el cien por cien con intensidad, con mucha actitud. Estamos felices, estamos a mitad de camino para clasificarnos y ahora a intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros", añadió.

El entrenador, que debutaba en partido oficial con el Inter Miami, reconoció que nunca había vivido "una situación así con tanto frío".

"Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo... Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empezás a sentir los pies, las manos", describió.

"Y claro, al final el fútbol es un deporte donde necesitás una cierta sensibilidad y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego. Creo que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores, que han tenido una personalidad bárbara para jugar este tipo de partidos sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto. Y supimos jugarlo y nos llevamos un resultado que obviamente es muy importante para nosotros", agregó.

Además, Mascherano se inclinó ante el golazo de Messi, que calificó como "fantástico".

"Quizá para la gente que le conocemos es normal porque ha hecho cosas como esta mil veces, pero somos muy afortunados de tenerle en nuestro equipo", reconoció.

Por último, el preparador insistió en que una prioridad para su Inter Miami es "estar bien organizados defensivamente, tratar de no dar demasiados espacios al rival e ir adaptándonos a cada rival que nos va a tocar".

"Creo que el equipo nunca perdió la forma, siempre estuvo organizado, supo convivir con pasajes del partido donde sabíamos que íbamos a sufrir un poco y lo hicimos con naturalidad. Siempre es importante terminar con cero en nuestro arco sabiendo que nosotros, de mitad hacia adelante, tenemos gente que suele hacer la diferencia", argumentó.

El primer partido oficial del Inter Miami en 2025 se saldó con su primera victoria, el estreno de Mascherano y el primer tanto del año de Messi, que selló una genialidad controlando con el pecho, girándose con gran destreza y rematando de manera perfecta al palo largo.

Esta era la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La vuelta se jugará el próximo martes en el Chase Stadium del Inter Miami, previsiblemente con temperaturas mucho más agradables.

Antes de ello, Messi y compañía debutarán en la MLS el sábado con un enfrentamiento en casa frente al New York City FC. EFE