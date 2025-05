Sofía Cristo hace balance del último año en la fiesta sorpresa de cumpleaños de su madre

Presumiendo de la unión incondicional y de la maravillosa relación que mantiene con su madre, Sofía Cristo ha dejado sin palabras y emocionado hasta las lágrimas a Bárbara Rey con la fiesta sorpresa que le ha organizado en su 75 cumpleaños este domingo 2 de febrero.

Una cifra redonda y muy especial en la que la Dj logró reunir en una conocida sala de la capital a familiares -como la hermana de la vedette, Petra-, a sus íntimas amigas de Marbella, y a numerosos rostros conocidos, como Lydia Lozano, Pipi Estrada, Amor Romeira o Luis Rollán, para celebrar por todo lo alto los espectaculares tres cuartos de siglo de su madre.

"Estoy muy orgullosa de mi madre, y haciéndole un poco el homenaje a toda su vida. Y sobre todo que ha pasado un año muy duro y yo creo que se merece un homenaje de este tipo para demostrarle lo mucho que la queremos todos y que disfrute" ha explicado emocionada antes de la llegada de Bárbara.¡

"¡Y que con 75 años como está! ¡Está increíble! Yo firmaba. Totalmente, ¿eh? Sí, no, no, es que es fuerte. Es que es como si hubiera hecho un pacto con el diablo, pero no. Casi. Casi. Pero firmaba yo, yo estoy más mayor que ella. Estoy peor yo que ella y tengo 41" ha añadido emocionada, destacando que su madre está mejor que nunca a pesar de lo complicados que han sido los últimos meses por su guerra mediática con su hijo Ángel.

Respecto a dónde saca Bárbara su vitalidad y sus fuerzas, Sofía desvela que "siempre se ha cuidado mucho y es una persona que es muy positiva, y dentro de lo que es su vida, que le han pasado muchas cosas también muy duras, eso te hace también sacar las fuerzas y es un aprendizaje de vida constante y le hace sacar las uñas y dientes y eso yo creo que te mantiene viva y te mantiene...".

"Hay gente que a lo mejor se podría hundir, pero ella todo lo contrario... tiene sus momentos, pero luego es como renacer, saca siempre las fuerzas de donde nadie sabe y se antepone a cualquier situación de la vida. A mí me ha sorprendido porque con 75 años es fuerte. Muchas veces he pensado, con la edad que tiene, cualquier día le puede dar una subida de tensión real. pero ahí está increíblemente fuerte y se antepone ante todo" confiesa.

Haciendo balance de cómo ha sido el último año para la vedette, Sofía reconoce que ha sido "un cuchillo de sierra, el año de las subidas y bajadas a nivel emocional, pero creo que cualquier persona es capaz de entenderlo y empatizar con nosotras". "Mucha gente al final se toma la legitimidad de opinar de las vidas de los demás, porque somos personajes públicos, pero no se dan cuenta de lo mucho que nos puede repercutir a nivel psicológico. Entonces, uno está en casa y a veces ve cosas y alucina, ¿no? Pero te tienes que poner como un impermeable de decir que no me afecte nada, pero es muy complicado" asegura, desvelando que aunque ha sido un año "muy duro" también ha sido "muy bueno en muchos otros aspectos.Y al final lo bueno que tenemos nosotras, y me incluyo, es que al final siempre intentamos sacar el aprendizaje de todo y el lado positivo de las cosas. Y bueno, y que siempre confiamos en que el tiempo pone todo en su sitio". "Después de la tormenta siempre viene la calma. Y estas cosas son así" sentencia.

Un cumpleaños muy especial en el que sin embargo Bárbara no ha recibido la felicitación de Ángel, como ha revelado Sofía, admitiendo que a pesar de todo la artista sigue queriendo a su hijo: "Ella siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre estará ahí, por y para siempre". "Cuando sea madre te lo diré, que espero algún día ser madre. Entonces sabré lo que es el sentimiento de madre. Ella tiene ese sentimiento demasiado interiorizado y es normal, es madre. Y yo no sé lo que es esa sensación de tener un hijo... O sea... No quiero. Ya está. Venga, ya" ha zanjado, dejando claro que no quiere saber nada de su hermano.