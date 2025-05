Los Ángeles (EE.UU.), 2 feb (EFE).- 'Not Like Us', el sencillo del rapero estadounidense Kendrick Lamar obtuvo este domingo el premio Grammy a grabación del año, un título que se disputaba junto a 'BIRDS OF A FEATHER', de Billie Eilish; 'TEXAS HOLD 'EM', de Beyoncé o ‘Espresso’, de Sabrina Carpenter, que partían como favoritas. EFE

