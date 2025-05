Barentz nombra a Gustavo Levy Dosualdo como nuevo CEO Regional para Sudamérica

São Paulo, 2 de febrero de 2025

São Paulo, 2 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Barentz, proveedor global en soluciones de ingredientes especiales, se complace en anunciar el nombramiento de Gustavo Levy Dosualdo como CEO Regional para Sudamérica, efectivo a partir del 3 de febrero de 2025. Gustavo sucede a Elzo Tovani Benzaquen, quien asumirá un nuevo rol en Barentz después de contribuir significativamente a la expansión regional de la empresa en los últimos años.

Gustavo aporta más de 20 años de experiencia en ingredientes especiales, con una destacada carrera en MCassab, donde se desempeñó como Director de las Divisiones de Ciencias de la Vida y Química Industrial. Su liderazgo ha impulsado la innovación y el crecimiento en mercados diversos, incluyendo nutrición humana, farmacéutica, cosmética y químicos de alto desempeño.

Kees Schepers, miembro de la Junta Ejecutiva para Sudamérica, APAC y Centros de Soluciones Formuladas en Barentz, comentó: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Gustavo al equipo de liderazgo de Barentz. Sus fuertes habilidades de liderazgo, amplio conocimiento del mercado y compromiso con la excelencia serán fundamentales para llevar a Barentz Sudamérica a nuevos niveles. También quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a Elzo por sus destacadas contribuciones a nuestro crecimiento regional y éxito. Bajo su orientación, logramos hitos significativos que nos posicionan fuertemente para el futuro".

Gustavo compartió su entusiasmo por unirse a Barentz: "He seguido el crecimiento de Barentz en Sudamérica y siempre he admirado su capacidad para construir una presencia de mercado amplia mediante adquisiciones estratégicas y un compromiso con la excelencia de clientes y proveedores. Ahora me siento honrado de unirme a este equipo excepcional y liderarnos hacia la próxima fase de crecimiento. Mi enfoque será unir a nuestros talentosos equipos, aprovechar su experiencia y fortalecer nuestras alianzas con nuestros importantes proveedores para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Creo en un liderazgo que exija resultados pero que también priorice el bienestar de los empleados, el reconocimiento y el desarrollo profesional".

Barentz ingresó a Sudamérica en 2018 con la adquisición de Tovani Benzaquen. Desde entonces, se ha expandido para cubrir ocho países, atendiendo a más de 3000 clientes en Nutrición Humana, Farma, Cuidado Personal, Nutrición Animal y Materiales de Alto Desempeño.

Barentz es un proveedor líder global de soluciones de ingredientes especiales. La compañía adquiere ingredientes especiales de marcas líderes de fabricantes de todo el mundo y sus expertos en ingredientes brindan soporte técnico de valor agregado que incluye premezcla, mezcla, formulación de ingredientes y pruebas de ingredientes en sus centros de formulación personalizados y laboratorios de aplicación en EMEA, Américas y Asia-Pacífico.

Fundada en 1953, Barentz opera en más de 70 países con una fuerte presencia en Europa y América del Norte, y una red en rápido crecimiento en América Latina y Asia-Pacífico. Con una facturación de alrededor de € 2,4 mil millones, Barentz emplea a aproximadamente 2.700 personas en todo el mundo y atiende a más de 27.000 clientes. Para más información, visite: www.barentz.com

