Pellegrini: "Es mucho tiempo tres meses sin ganar en casa"

Sevilla (España), 2 feb (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, reconoció este domingo, tras el empate a dos en el estadio Benito Villamarín ante el Athletic Club, que "es mucho tiempo tres meses sin ganar en casa", en alusión a que llevan cinco partidos seguidos -cuatro empates y una derrota-.

"Desgraciadamente, habiendo hecho buenos partidos en casa, se han escapado victorias, sobre todo con muchos empates, pero los puntos hay que ganarlos, no merecerlos”, comentó el preparador de los verdiblancos.

"El equipo hizo un buen partido ante un rival muy bueno. El primer tiempo que hicimos fue para haber asegurado el triunfo, luego un segundo córner nos penalizó demasiado. En los córners pudimos hacer algo más, pero el partido del equipo fue correcto, para haber ganado", insistió.

Sobre los goles errados argumentó que "hacer dos goles es una buena cuota. Hoy se ha tenido más problemas defensivos", y preguntado por los posibles refuerzos en lo que resta del período de contrataciones puntualizó que verán "cómo acaba el mercado, aunque lo importante es que sea un refuerzo y no un nombre nuevo”.

También se mostró satisfecho con el debut del brasileño Antonyc Matheus, que llega del Manchester United, y dijo que "ha estado participativo, dará mucho".

Pellegrini, en relación a la lista de lesionados, dijo que no ve todavía al lateral Héctor Bellerín en condiciones de ser uno más, y sobre el estado actual de su equipo afirmó que no está "satisfecho porque hace tiempo que no se gana en casa", pero que ve al Betis "entero y con ganas de clasificar de nuevo para Europa". EFE

