1-2. El Levante UD da la sorpresa y gana a un Barcelona que no perdía en casa desde 2019

Sant Joan Despí (España), 1 feb (EFE).- El Levante UD dio la gran sorpresa en la decimoséptima jornada de la Liga F, al imponerse al F.C. Barcelona, vigente campeón de la Liga de Campeones femenina, equipo que no perdía en casa desde 2019.

Las azulgranas no conocían una derrota en Liga F desde el mes de mayo de 2023, pero no perdían en casa en la misma competición desde hacía seis años, en febrero de 2019. Curiosamente, el único partido en el que el pasado curso perdieron puntos en Liga F fue ante el mismo rival y en el mismo escenario. Sin embargo, esta vez, se enfrentaron a un equipo que, penúltimo, pese a conseguir los tres puntos, no logró salir de la zona de descenso.

En la segunda derrota de toda la temporada y la primera en Liga F, las de Pere Romeu encontraron su solitario gol en un remate de Rolfö en el minuto 95; hasta entonces, las azulgranas habían remado en dirección a la portería rival de forma incansable pero sin éxito, topado constantemente con un bloque bajo que las empujó a la frustración.

Por contrapartida, el rival, que logró defender la portería de Tarazona durante esos 95 minutos -y los 10 restantes que duró el partido-, consiguió los dos goles antes que el del local en una efectividad espectacular.

Las de Santi Triguero, el recién llegado entrenador, llegaron dos veces, y en las dos cimentaron su triunfo: el primer gol, en el minuto 50, fue de Alharilla; el segundo, ya en el tiempo añadido, de una explosiva Ivonne Chacón.

En el primero, la carrilera cazó un desplazamiento largo de Bascuñán, y se sacó un disparo maravilloso de la chistera que topó con los dos postes para dar la sorpresa.

El segundo fue el de la sentencia, porque aunque las catalanas habían acorralado al cuadro valenciano sin darle opciones a jugar el balón, este último había dispuesto muy bien sus armas; parar el juego y aglomerarse en el área a para buscar a Chacón en largo a la espalda del rival. El segundo gol, asistido por Arques de esa misma forma, fue una prueba de ello.

Al Barça, recientemente Supercampeón, no le sonrió el gol pese a disparar 13 veces entre los tres palos, y las rotaciones del once inicial no consiguieron plasmar en el marcador la superioridad en el juego. Sí revolucionaron el partido los cambios de Romeu en el minuto 60, con una Alexia Putellas que lo intentó de todas formas ya con el marcador adverso.

Ni Bonmatí, que había tomado el timón del equipo en el primer tiempo, ni una tímida Graham Hansen, habían podido de inicio inquietar la trinchera de piernas de las de Trigueros, como tampoco pudieron Pajor o Pina en el segundo pese a protagonizar el asedio.

Con una derrota más dura anímica que futbolísticamente –el Barça sigue líder a ocho puntos del segundo-, las azulgranas arrancan un mes de febrero en el que no deberán despistarse para, eventualmente, zanjar su campeonato en esta competición.

- Ficha técnica:

1 - Barcelona: Roebuck; Torrejón (León, m.71), Jana, Paredes, Esmee (Rolfö, m.60); Aitana, Engen, Vicky (Putellas, m.60); Graham, Kika (Pina, m.71), Salma (Pajor, m.60).

2 – Levante UD: Tarazona; Alharilla, Molina, Mérida, Carbonell; Torroda (Daniela, m.63), Alonso, Paula Fernández, Bascunan; Ivonne Chacón (Gabaldón, m.100), González (Alba De La Fuente, m.92).

Goles: 0-1, m.50: Alharilla; 0-2, m.94: Chacón; 1-2, m.95: Rolfö.

Árbitra: Lorena Trujillano Gallardo amonestó a Marta Torrejón y a Irene Paredes, por el Barcelona; y a Tarazona y Chacón, por el Levante UD. Expulsó a Bascuñan, del Levante, con doble amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga F que se disputa en el Estadio Johan Cruyyf ante 4324 espectadores. EFE

jgc/cmm