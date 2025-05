Manuel Cortés Bollo desvela qué le ha parecido la polémica de Anabel Pantoja

Manuel Cortés fue uno de los expulsados este jueves de la casa de 'GH DÚO' y hoy ya se ha dejado ver en SIMOF acudiendo por sorpresa al desfile de su madre. Allí ha sido preguntado por la delicada situación en la que se encuentra su prima, Anabel Pantoja, y sobre su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

"Me he quedado bastante rayado", confesaba Manuel al abordar el tema de Anabel y ha asegurado que "no se me pasa por la cabeza nada de lo que he visto en TikTok y me parece un poco... tengo que pararme a leer y sobre todo, a no a leer, a preguntarle y que me cuente qué es lo que ha pasado".

El cantante ha explicado que "lo último que supe era el nacimiento y estaba súper feliz", fue entonces cuando "le mandé un mensaje y ella me respondió 'primo, esto es increíble, no me lo creo'".

Ahora, ha salido de su concurso y "me encuentro esto y, la verdad, que me he quedado un poco impactado, pero la llamaré a ver qué tal está ella" porque "sólo espero que esté bien y que se solucione cuanto antes... y obviamente que creo en ella plenamente".

En cuanto a su paso por 'GH DÚO', Manuel ha explicado que "al fin y al cabo mi pensamiento no era ganar, era ir avanzando semana a semana y sobre todo, que se viera realmente quien soy". En ese aspecto, piensa que "hay concursos que a lo mejor hay que entrar en más conflictos o tener un poco más de actividad" y "yo al principio he sido calmado, sereno como soy la realidad".

En ese aspecto, Manuel reflexiona sobre que "hay concursantes que dedican especialmente su vida a un reality que lo estudian, que son fans desde pequeño de él" y él no, aunque "a partir de ahora soy fan de 'Gran Hermano'" porque "estoy muy agradecido".

El balance que hace de su concurso es positivo, ya que "he tratado de ser como soy en la realidad y, al fin y al cabo, lo que me sorprende es que todos los comentarios que estoy teniendo son positivos, la mayoría".

Sobre Jeimy, ha desvelado que le parece "una chiquilla muy guapa y me ha caído muy bien", pero por el momento se muestra algo ambiguo al ser preguntado sobre la posibilidad de seguir conociéndola fuera del concurso.