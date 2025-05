Un contratenor representará a Austria en Eurovisión con una mezcla de pop y ópera

Viena, 30 ene (EFE).- El contratenor austriaco-filipino Johannes Pietsch, conocido como JJ, representará a Austria en el Festival de Eurovisión que se celebra a mediados de mayo en Basilea (Suiza), según ha anunciado este jueves la radio televisión pública ÖRF.

"Es un gran honor para mí poder representar a Austria en Basilea. Estoy muy feliz por la confianza que se deposita en mí. Trabajaremos duro durante las próximas semanas para ofrecer una actuación inolvidable en mayo", aseguró el cantante en un comunicado de la ÖRF.

Pietsch interpretará 'Wasted Love', una tema que mezcla pop y ópera y que se presentará la primera semana de marzo, según la agencia de noticias APA.

La canción ha sido coescrita por la cantante Teya, quien en 2023 representó a Austria en Liverpool junto a Salena con la canción 'Who the Hell Is Edgar?'.

El contratenor de 23 años cantará en la segunda semifinal que se celebrará el próximo 15 de mayo para intentar clasificarse para la gran final de la 69º edición del Festival de Eurovisión.

JJ se formó en la Escuela de la Ópera de Viena y ha participado en papeles menores en varias producciones de ese escenario, como Macbeth o La flauta mágica.

También fue finalista en 2021 en el programa de televisión Starmania de búsqueda de nuevos talentos musicales.

El contratenor fue elegido a través de una selección interna de la ORF en la que participaron miembros de la cadena, un jurado nacional e internacional de 30 expertos y representantes de los clubes de fans oficiales del Festival de Eurovisión de cinco países.

Este año participarán 38 países de los cuales cinco, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, ya tienen asegurado un puesto en la final al ser los países que mas contribuyen económicamente al concurso.

Este también es el caso de Suiza al ser la anfitriona, tras haber ganado la edición del pasado año en Mälmo con la canción 'The Code", de Nemo .EFE