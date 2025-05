Sasic, sobre la Final a Cuatro de la Euroliga en Abu Dabi: "No se trata solo de dinero"

Madrid, 30 ene (EFE).- Goran Sasic, director ejecutivo de la junta de entrenadores de la Euroliga, dijo que la decisión de llevar la Final a Cuatro del torneo a Abu Dabi no se debe solo a cuestiones económicas, sino que también busca expandir su alcance global.

"No estoy de acuerdo en absoluto con aquellos que dicen que solo se debe a cuestiones financieras. Este movimiento no se trata solo de dinero, se trata de expandir el alcance global de la Euroliga. Mira el éxito de clubes serbios como Partizan y Estrella Roja, que han atraído a miles de nuevos aficionados en países no tradicionales del baloncesto, como el Reino Unido y Estados Unidos", declaró a medios locales de Abu Dabi.

"Clubes de fútbol como el Real Madrid, Barcelona y Manchester United se han convertido en marcas globales. Mi sueño es que equipos de la Euroliga como Panathinaikos, Olympiacos, Zalgiris y Milán logren el mismo nivel de reconocimiento internacional. Si experimentas la pasión única de un derbi Panathinaikos-Olympiacos, un Real Madrid-Barcelona o un partido en casa del Zalgiris, entenderás qué hace especial al baloncesto de la Euroliga. El objetivo es compartir esa energía y devoción con aficionados de todo el mundo", añadió.

Sasic señaló que "la Euroliga no podría haber encontrado un destino mejor para albergar la 'Final Four' fuera del continente europeo" y que la apuesta "marca un punto de inflexión significativo para el baloncesto europeo".

"Refleja la ambición de la liga de ir más allá de sus fronteras tradicionales, tal como lo ha hecho el fútbol en las últimas dos décadas. Abu Dhabi tiene el potencial de establecer un nuevo estándar para las 'Final Four' de la Euroliga", destacó.

"El fútbol ya ha abrazado Oriente Medio, con grandes eventos e inversiones fluyendo entre clubes europeos e inversores de la región. El baloncesto debe adoptar la misma estrategia. Por eso me alegra que la Euroliga haya dado este paso, y espero que sea solo el comienzo de más eventos en la región. Mi mayor deseo es ver en el futuro clubes de Oriente Medio compitiendo en la Euroliga y en la EuroCup", manifestó.

Al hilo de esto, afirmó que "muchos entrenadores, jugadores, árbitros y directivos" le han preguntado "sobre la posibilidad de que Dubái se una a la liga". "La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. La gente olvida que la Euroliga ya incluye equipos fuera de Europa. Por lo tanto, el argumento de que los equipos deben ser geográficamente europeos para participar no se sostiene", afirmó.

Además, desmintió que sea más costoso para los aficionados europeos desplazarse hasta allí: "Es uno de los mayores conceptos erróneos que he encontrado. En lugar de basarme en percepciones, hice simulaciones comparando los costos de hotel y vuelo entre Abu Dhabi y las principales ciudades europeas como Barcelona, Berlín, Belgrado, Atenas e Estambul".

"Sorprendentemente, Abu Dhabi resultó ser más barato que muchos de estos destinos en mayo, la fecha exacta de la 'Final Four'. Además, los costos de alimentación y transporte son comparables o incluso más bajos que en ciudades como Berlín y Barcelona", aseguró.

Asimismo, destacó aspectos como el respeto de la gente, la limpieza, la hospitalidad o la seguridad, que está "a otro nivel". "En la 'Final Four' de Belgrado 2022, las encuestas revelaron que muchos visitantes se sintieron seguros, lo que fue un factor clave en su experiencia positiva. Pero en Abu Dhabi, creo que la seguridad pública es aún mayor. La hospitalidad también es impresionante", subrayó. EFE