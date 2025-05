Hablamos con Ana Rosa Quintana ante su regreso a las mañanas de Telecinco: "Es mi sitio natural"

Radiante y sin poder ocultar su ilusión ante su regreso a las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' después de casi año y medio capitaneando las tardes de Mediaset con su programa 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana ha mantenido este jueves un encuentro con la prensa para hablar de las nuevas mañanas de la cadena, que arrancarán el próximo lunes 3 de febrero, y en las que compartirá franja con sus compañeros Ana Terradillos -'La mirada crítica' pasará a emitirse de 8:00 a 9:00 h-, y Joaquín Prat, al frente de 'Vamos a ver' entre las 12:15 y las 15:00.

Por tanto, la 'reina de las mañanas' repasará la actualidad política y social entre las 9:00 y las 12:15, compitiendo directamente contra Susanna Griso y 'Espejo Público', tal y como ha hecho desde septiembre de 2023 contra Sonsoles Ónega y su 'Y Ahora Sonsoles' desde las tardes de Telecinco, y volviendo al que afirma que es su "lugar natural" y en el que ha estado 18 temporadas.

"Me ha hecho ilusión que cuenten conmigo. Tampoco es ninguna locura. Quiero decir, que 'El programa de Ana Rosa' ha liderado durante 18 años yo creo que es mi sitio natural, que lo que no era tan natural era venir a las tardes. Que fue una necesidad de la cadena en un momento determinado y que ahora entienden que vuelva. Trabajamos en la tele, es esto" ha apuntado con sinceridad.

Sí ha asegurado que su repentino cambio de las tardes a las mañanas no se debe por sus discretos resultados de audiencia como se ha especulado en los últimos días, revelando que está satisfecha con la audiencia de 'TardeAR': "Bueno, a mí lo que me han dicho siempre es que hemos cumplido con las expectativas. No era no era un cambio fácil, no era un cambio fácil y creo que hemos salvado los muebles".

Como confiesa, con su vuelta a las mañanas va a conciliar mejor su vida familiar y profesional. "Mis hijos ya tienen 20 años, te quiero decir que ya van solos. Se ponen el despertador, ya no no tenemos ningún problema. Yo creo que voy a tener más tiempo. Yo ahora llevo un año y medio sin comer en mi casa, por ejemplo" ha apuntado, reconociendo que su marido, Juan Muñoz, está "encantado" con el cambio. "Se sigue levantando como cuando yo hacía las mañanas porque él cogió su rutina de deporte porque yo me levantaba muy pronto, decía que le sabía mal que me levantara yo y el quedarse en la cama. Empezó a hacer deporte a esa hora y luego cuando yo vine a la tarde dijo 'no, no, oye, yo no me cambio', o sea que él va a seguir igual que está" ha relatado con una sonrisa

'El programa de Ana Rosa' será más corto en esta nueva etapa. La razón, como ha aclarado, "es que al final nosotros -Unicorn Content, la productora que lidera junto a Xelo Montesinos- producimos de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Entonces hay tres programas y cada programa tiene que abordar la información de un modo, depende también de la hora, de la necesidad, de la audiencia... Entonces, yo creo que lo que yo hago está muy bien hasta las 12 y cuarto y es que luego Joaquín tiene un desarrollo de toda la actualidad y todo el corazón. Que no vamos a hacer todo lo mismo. No, no. Es un proceso informativo según las horas natural".

Por el momento no ha hablado con Susanna Griso de su regreso a las mañanas, pero sí ha destacado que "está súper fuerte, lleva esta temporada y ya la temporada pasada y es un rival difícil". "No hemos hablado, pero vamos, que yo desde el lunes no he parado todavía, o sea que soy yo la que le tiene que llamar a ella" ha reconocido después de desvelar que la presentadora de Antena 3 no le ha mandado un mensaje en los últimos días.

Su objetivo ahora, como asegura, "asentar un poco las mañanas. Esto es muy rápido, hay que cogerle otra vez el pulso, el timing, el formato, despacio. Y luego hombre por lo menos es estar igual". ¿También arreglar el panorama nacional, político? Como afirma, "si yo pudiera... pero creo que soy una gota en el océano".

Por último, Ana Rosa ha revelado cómo se encuentra de salud tras superar un cáncer de pecho en 2022: "Bien, bien, bien, fenomenal. Todas mis últimas revisiones bien y bien, si no, no podría hacer lo que hago" ha confesado.