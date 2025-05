El RB Leipzig alemán compra definitivamente al centrocampista neerlandés Xavi Simons

El RB Leipzig alemán cerró este jueves el fichaje definitivo del neerlandés Xavi Simons, que era propiedad del París Saint-Germain francés y que jugaba cedido en el conjunto de la Bundesliga desde julio de 2023, y con el que firma un contrato por lo que resta de campaña y dos más, hasta junio 2027.

"Siempre he subrayado que me siento muy cómodo en Leipzig y me siento honrado por el gran reconocimiento que recibo en el club. En las próximas semanas y meses podré subordinar todo a nuestros objetivos comunes con la cabeza clara: queremos clasificarnos por séptima vez consecutiva para la Liga de Campeones y viajar a Berlín para la Copa Alemana", señaló Simons en declaraciones facilitadas en la web del RB Leipzig.

El equipo germano no reveló los detalles de la operación, pero la cifra de 50 millones de euros de la que se ha informado supondría un récord para el club, una cantidad que podría ascender a 80 millones de euros con el pago de primas.