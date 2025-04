Carlos Herrera defiende a Ágatha Ruiz de la Prada: "Ganas de hacer montañas de algún grano de sal"

La polémica rodea a Ágatha Ruiz de la Prada desde hace diez días, cuando durante su visita al plató de 'Fiesta' comentó despreocupadamente, al hablar de su mudanza, que estaba "viviendo como las gitanas" sin televisión, lavabo y luces. Un comentario que indignó al colectivo gitano, que provocó que Lolita Flores arremetiese públicamente contra ella, y que ha desatado que varias extrabajadoras de la diseñadora la hayan acusado de soberbia, clasista y rascista, asegurando que les hacía pasar hambre y destapando el lado oscuro de uno de los rostros más populares de nuestro país.

Haciendo oídos sordos a las críticas, Ágatha continúa imparable con su apretada agenda y este martes ha viajado a Sevilla para presentar. en un encuentro con el público en la Fundación Cajasol, su último libro, 'Todo por un plan', en el que revela anécdotas y vivencias tanto de su vida personal como de su trayectoria profesional.

Y, apoyándola, el periodista Carlos Herrera, que no ha dudado en salir en defensa de la colorida diseñadora y quitar hierro a su comentario sobre los gitanos. "Creo que no tenía mala intención, es un dicho común que es verdad que aquellas personas que no están acostumbradas a la exposición pública utilizan a veces sin percatarse de que eso puede molestar al colectivo" ha justificado, asegurando que Ágatha no tenía "mala intención" cuando lo dijo. Y, aunque puede entender el enfado de Lolita Flores, ha insistido en que "no hay mala intención" y deberíamos "ocuparnos de cosas más importantes".

"Creo que hay un exceso de sensibilidad y gana de hacer montañas de algún grano de sal. Una cosa que puede olvidarse perfectamente. Pero hay una serie furia justiciera escondida en las redes y en otras cosas sépticas, bueno, surgen de repente unos crueles vengadores justicieros de la verdad que suelen ser terribles, que le pille a uno confesado, por eso es mejor no decir nada nunca" ha zanjado arropando a la diseñadora.