Guardiola: "No pienso en caer eliminados"

Londres, 28 ene (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que no piensa en que puedan caer eliminados de la Liga de Campeones y que no ve el partido contra el Brujas como un problema, sino como una oportunidad.

El City necesita ganar al Brujas este miércoles para estar clasificado a los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones. Un empate o una derrota les eliminaría de la competición.

"La situación es la que es, tenemos que ganar y si no estamos eliminados. Queremos ganar para tener la oportunidad de jugar otros dos partidos y estar en octavos de final", dijo Guardiola este martes en rueda de prensa.

"Esto no es un problema, es una oportunidad, un reto y lo encararemos como tal. Para el club no sería bueno (no clasificarse), pero no estoy pensando en ello. Sé que a la gente le preocupa que estemos clasificados o no, pero yo no pienso en ello. He jugado muchas veces esta clase de partido desde que empecé mi carrera. Estamos aquí por las razones que ya sabemos, porque no lo hemos hecho suficientemente bien", comentó.

Sobre el impacto financiero de no seguir en la mayor competiciones de clubes del mundo, Guardiola comentó que aún no ha hablado con el dueño del equipo de ello y que sabe lo importante que es avanzar en esta 'Champions'.

"Sé lo importante que es financieramente para el club pasar de ronda y sé lo que puede afectar, pero lo primero por lo que quiero clasificarme es por motivos deportivos. En los últimos cinco o seis años el gasto neto del club ha sido espectacular. El club dijo que la situación está bien y que si queremos gastar podemos hacerlo", apuntó.

Sobre las posibles novedades, pese a que Guardiola no desveló nada del equipo que se enfrentará al Brujas, sí dijo que Oscar Bobb podría volver a la convocatoria tras haberse perdido lo que se ha disputado de temporada por una fractura de pierna. EFE