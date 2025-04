Española en Reino Unido confiesa el choque cultural que más le sorprende: "Si quieres agradar, regala una tarjeta"

Una española afincada en Reino Unido ha compartido a través de TikTok una curiosa anécdota que pone de manifiesto una de las tradiciones culturales más arraigadas entre los británicos: regalar tarjetas de felicitación para prácticamente cualquier ocasión.

En el vídeo, la creadora relata cómo su marido, Aarón, con quien lleva más de nueve años casada, se enfadó porque ella no le regaló una tarjeta por su cumpleaños. "Tiene un cajón rebosante de tarjetas", explica, y cuenta que este año decidió no regalarle una porque estaba fuera de casa durante la fecha especial. "Dije, ya le haré un regalo este sábado cuando lo celebremos juntos". Sin embargo, esto no fue suficiente para su marido, quien, al ver que pasaba la semana sin recibir la tradicional tarjeta, mostró su descontento.

Aprovechando esta anécdota, la española reflexiona sobre la importancia que tienen las tarjetas de felicitación en la cultura británica. "Esto es muy importante dentro de la cultura inglesa. Si queréis agradar al inglés, que sepáis que tenéis que regalarle una tarjeta para todo: para su cumpleaños, para cuando se casan, para cuando se cambian de casa, para cuando se ponen malos, para cuando se ponen buenos, cuando pasan un examen. Para todo, regalarle una tarjeta de felicitación. Que no se os olvide", comenta con humor en su vídeo.

UNA TRADICIÓN ARRAIGADA

Regalar tarjetas de felicitación es una tradición profundamente arraigada en la cultura británica, con tiendas que destinan amplias secciones exclusivamente a estos artículos para cubrir prácticamente cualquier ocasión imaginable.

Lejos de limitarse a eventos tradicionales como cumpleaños, bodas o aniversarios, las tarjetas británicas abarcan un sinfín de circunstancias dignas de reconocimiento, desde un nuevo empleo o un agradecimiento puntual hasta gestos tan específicos como un "gracias por cuidar a mi gato".

Según declaraciones de la representante de la Asociación de Tarjetas de Felicitación de Reino Unido, Sharon Little, recogidas por el medio Lagom Design, "ningún otro país tiene una tradición como la de enviar y mostrar tarjetas en el hogar.

Además, asegura que la esencia de esta tradición británica va más allá del simple acto de regalar una tarjeta y radica en el impacto emocional que genera. "Está científicamente demostrado que recibir tarjetas hace que las personas se sientan mucho más especiales y cuidadas que cualquier tipo de comunicación electrónica, incluidos mensajes de texto, publicaciones en redes sociales o tarjetas digitales", afirma.

Por otro lado, Little subraya que el encanto de las tarjetas radica en su carácter físico: "Del mismo modo que los dispositivos de lectura digital no han sustituido a los libros, es la naturaleza táctil de las tarjetas lo que reconforta el corazón; a la gente todavía le encanta la impresión y la sensación del papel en sus manos".

Esta conexión emocional y cultural puede ayudar a explicar por qué regalar una tarjeta, incluso en situaciones aparentemente informales, sigue siendo un gesto tan valorado en la sociedad británica.