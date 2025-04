El Real Madrid se ejercita sin Vinícius en el estadio Roudourou

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- El Real Madrid terminó la preparación de la última jornada de la primera fase del nuevo formato de la Liga de Campeones con un entrenamiento en el estadio Roudourou de Guingamp sin Vinícius, sancionado, marcado por el frío y la lluvia, en el que Carlo Ancelotti sacó conclusiones para el equipo titular que alineará ante el Brest.

El Real Madrid, decimosexto clasificado antes de la última jornada, necesita golear al Brest en su estadio y que se den una serie de resultados hasta en cinco partidos para acabar entre los ocho primeros y evitar la ronda previa a octavos de final.

Consciente de la dificultad, la plantilla madridista se centró en preparar un partido con el único objetivo de vencer para extender una buena dinámica de cuatro triunfos consecutivos, con hasta 17 goles marcados.

Con las ausencias de Vinícius, que no podrá jugar por sanción, y los lesionados Dani Carvajal, Éder Militao y Eduardo Camavinga, Ancelotti, que incluyó en la expedición al canterano Loren Aguado pese a que no puede jugar en la Liga de Campeones hasta que no se reabra el proceso de inscripción, juntó a todos sus jugadores disponibles en una sesión a última hora de la tarde en el escenario del partido.

Con 8 grados de temperatura y momentos de lluvia durante la sesión, en los minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación los jugadores del Real Madrid realizaron un intenso calentamiento y rondos. Posteriormente, ya a puerta cerrada, acabaron un suave entrenamiento con ejercicios con balón, series de centros con remates y un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Fue la última sesión en la que Ancelotti resolverá las dudas que tiene en el equipo titular con la elección de un central para acompañar a Antonio Rüdiger entre Raúl Asencio, David Alaba y Aurélien Tchouaméni, que en el caso de regresar al centro del campo provocaría la suplencia de Dani Ceballos. Brahim Díaz apunta como sustituto de Vinícius. EFE