Liga F, FUTPRO, CCOO y Futbolistas ON formalizan el nuevo convenio colectivo, un "hito" para el fútbol femenino

Liga F y los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y Comisiones Obreras (CC.OO.) escenificaron este lunes la firma del segundo Convenio Colectivo de la Primera División de Fútbol Femenino, "un hito hacia la profesionalización" que "visibiliza la paz institucional" entre entidades, aunque lamentaron la "cierta mala fe negociadora" de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que no firmaron el documento.

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; la de FUTPRO, Amanda Gutiérrez; el de Futbolistas ON, Juanjo Martínez; y la representante de CCOO, Maite Sánchez, firmaron en la sede de Madrid de la patronal la renovación de este acuerdo, "un nuevo hito hacia la profesionalización del fútbol femenino, que se inicio en 2022", según la responsable de la patronal.

"Agradezco a los sindicatos la buena fe negociadora a lo largo de estos largos meses. Es cierto que hubo una etapa muy difícil de entendimiento complicado, pero en otra etapa fluyó de otra manera para conseguir la estabilidad que necesitábamos para avanzar en derechos en este camino", relató.

La presidenta de la Liga F celebró la presencia del director de gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Juan Luis Soto, y disculpó a la ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, que no acudió por agenda. "También tuvo su intervención en un momento complicado", confesó, antes de resaltar también que acudiera el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Sergio Merchán.

Para Álvarez, la presencia de las distintas instituciones y entidades permite "visibilizar paz". "Este tipo de actos visibiliza esa unión que nos va a hacer crecer mucho más rápido y conseguir los objetivos lo antes posible", expresó, antes de valorar un nuevo convenio que admitió que "se puede mejorar".

"Con esta firma del segundo convenio, con muchas mejoras, estamos garantizando el futuro. Podemos presumir de ser la cabeza de las deportistas en España. El cien por cien de la Liga F podéis ser profesionales y dedicaros exclusivamente al fútbol. Hay que ver este camino con ambición, pero también con la tranquilidad de dar los pasos necesarios", advirtió.

AMANDA GUTIÉRREZ: "TENÍAMOS QUE FIRMARLO POR EL BIEN DE TODAS"

Y en este proceso, no se olvidó de los clubes, a los que agradeció las "facilidades en la mesa de negociación", pese a las "muchas diferencias" en equipos. "He tenido la voluntad de todos para llegar a acuerdos, en lo económico y, sobre todo, en la parte social. Esta parte, como mujer, es lo realmente importante y prioritario. Nunca hubo problemas para ponernos de acuerdo con los clubes, hubo diálogo fácil y de tender la mano a los que menos recursos tienen", reveló.

Por su parte, desde FUTPRO, Amanda Gutiérrez reconoció "mucha fricción" en el inicio de las negociaciones, hasta que empezaron a tenderse "la mano". "Bea me dijo que teníamos que firmar el acuerdo por el bien de todas. No será el convenio perfecto, pero sí que mejora el anterior. Estamos trabajando para construir, y la mejor manera es hacerlo juntos", aplaudió.

Y es que este nuevo convenio mejora aspectos relacionados con el acoso, se alinea con la nueva normativa LGTBI y pretende cuidar a la futbolista en todo lo relacionado con la maternidad. "Hemos endurecido el protocolo de acoso sexual, se protegerá más a las futbolistas, tenían muchos problemas para denunciar. Tenemos que estar encima de esto", comentó.

"En temas de maternidad, hemos establecido mejoras como guarderías durante entrenamientos y partidos hasta que el bebé tenga tres años, se habilitarán salas de lactancia, se constituirá un grupo de trabajo enfocado a estudiar cada uno de los casos. La Liga F se compromete a ofrecer a personal cualificado para tratar física y mentalmente a la futbolista durante y después del embarazo", enumeró algunas mejoras.

Además del apartado económico, incluyendo, además del salario mínimo, "un plus de antigüedad, las indemnizaciones", el aumento de "la cuantía en caso de muerte o discapacidad, las comisiones mixtas y el mecanismo de compensación por formación, en el que se establecen una serie de limitaciones para evitar el abuso de derechos", por las cuales el 50% deberá ir destinado a la cantera.

"Es un convenio brillante y se podría aplicar a los hombres. Tenemos becas de estudio y emprendimiento por un importe de 70.000 euros por temporada, los sindicatos seremos parte de la comisión. Dos días de descanso, los desplazamientos se han endurecido (más de 3 horas en AVE o avión), hay iniciativas para segmentar un compromiso para poder estar en el día a día de las futbolistas. Hay que mejorar muchas cosas a nivel de salud mental, hay datos que dan bastante miedo, hay que trabajarlo enserio", agregó Gutiérrez.

Futbolistas ON calificó esta firma de "cita histórica". "Las futbolistas tenéis ahora mejores derechos, con un nivel económico para poder vivir del fútbol. Estoy muy orgulloso de ser firmante, por segunda vez, del convenio colectivo. Con Beatriz hubo un punto de inflexión en el que entendimos que era muy necesario firmar un nuevo convenio. No será el mejor, pero cada día intentaremos mejorarlo", dijo Juanjo Martínez.

Mientras que CC.OO destacó que este es un convenio "con nuevos artículos solo para ellas". "Pero esto no se acaba aquí, hay que seguir trabajando hacia delante. Siempre hemos intentado ser honestos y trabajar de forma conjunta, son las jugadoras las que siempre decidirán, y así fue. Ellas decidieron que esto era un paso adelante, teníamos que tener una estabilidad, para aplicar todo lo acordado", expresó Maite Sánchez.

NEGATIVA DE AFE Y UGT Y LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO, "LO MÁS URGENTE"

A preguntas de los medios de comunicación, los sindicatos insistieron en que, en futuros convenios, "lo más urgente" es subir el salario mínimo, que ahora es de 22.500 euros. "Incluso nos llevó a la huelga. Pero las jugadoras reflexionaron, no todo es salario. Pero es una de las asignaturas pendientes", comentó Gutiérrez, que añadió que las jugadoras "quieren más", aunque "debería de venir ligado a la profesionalización de los clubes".

La representante de CC.OO desveló que los sindicatos partían de una cifra cercana a 30.000 euros como salario mínimo para esta temporada u 32.500 para la siguiente. "Fueron días muy duros, de mucha tensión. Y dejar de jugar un partido, una huelga, es muy importante para ellas. Con esa cantidad podríamos haber hecho un convenio con lacito. Pero depende mucho de las marcas y la tele, todos nos tienen que ayudar", señaló Sánchez.

Además, Beatriz Álvarez hablo "sin tapujos" de la negativa de AFE y UGT a firmar este segundo convenio colectivo, al entender estos que se podía mejorar y "no suponía un avance". "En junio de 2024, cuando revisamos todos el texto, los cinco sindicatos nos dieron el OK, se cerró el texto. Nos trasladan que un 97% de futbolistas estaban de acuerdo, y fue ahí cuando AFE (y UGT) dio un paso atrás y lideró el mensaje de que faltaba mucho por mejorar", recordó.

"Yo veo cierta mala fe negociadora, no me resulta coherente. Hay un trasfondo que tiene que ver con otras cuestiones, no con el convenio. Es bastante triste, una pena, que cuando hablamos de esta paz institucional, no vayamos a estar todos remando en la misma dirección. Que cada uno sea consecuente con sus actos", opinó.