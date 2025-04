Fichar al entrenador Schottenheimer, "el mayor riesgo" para los Cowboys, según su dueño

Redacción Deportes, 27 ene (EFE).- Jerry Jones, el propietario de los Dallas Cowyboys de la NFL, aseveró este lunes que fichar a Brian Schottenheimer, nuevo entrenador de su equipo, es el máximo riesgo que ha tomado.

"Si creen que no puedo salir de mi zona de confort están muy equivocados. Contratar a Schottenheimer es el mayor riesgo que puedo correr. No tiene experiencia como entrenador principal", afirmó el dueño del equipo en la presentación de su nuevo técnico.

Escoger a Schottenheimer como entrenador en jefe provocó una lluvia de críticas de medios especializados y aficionados de los Cowboys debido a la inexperiencia del técnico de 51 años, quien ha pasado por nueve equipos siempre como asistente, sin recibir ninguna oferta concreta para tomar las tiendas de una franquicia.

Schottenheimer es hijo del legendario Marty Schottenheimer, quien fuera mentor de Mike McCarthy, a quien Brian sucede en el cargo, y de muchos otros entrenadores actuales y anteriores de la NFL.

Será el décimo entrenador en la historia de los Dallas Cowboys, que data de 1960 y que inauguró el legendario 'coach' Tom Landry, fallecido en 2000.

Jones, quien tiene 82 años, defendió su decisión y dijo que es una forma de demostrar que sabe tomar decisiones difíciles, como cuando compró a los Dallas Cowboys en 1989 por no más de 150 millones de dólares para convertirlos en la franquicia deportiva más valiosa del mundo, que asciende a más de 10.000 millones de dólares.

"He leído que no tengo tendencia a correr riesgos. He asumido más riesgos en los últimos cinco años que en el resto de mi vida en conjunto. Quiero decir esto: fue un riesgo enorme involucrarme con los Dallas Cowboys. Enorme. Y aquí estamos", puntualizó.

En su turno en la conferencia de prensa, Schottenheimer aseveró que en el pasado fue sondeado por algún equipo para ser entrenador en jefe, pero dijo no era el momento como sí lo es ahora.

"Tuve algunas oportunidades cuando era más joven y no sentía que estuviera listo. Ahora sí estoy listo para continuar con el legado y tradición de este equipo; me siento honrado y privilegiado de ser el entrenador en jefe de los Dallas Cowboys", subrayó.

Hasta la campaña pasada Schottenheimer se desempeñó como coordinador ofensivo en el equipo de la estrella solitaria.

Antes fue asistente en equipos como Jaguars, Seahawks, Colts, Ramas, Jets, Chargers, Washington y Chiefs.

El nuevo entrenador intentará en la temporada 2025 de la NFL romper una racha de 30 años sin que Cowboys juegue una final de Conferencia Nacional y por ende sin llegar al Super Bowl. EFE