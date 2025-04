EE.UU. ve como un "aviso" a Colombia la amenaza de aranceles por los vuelos de deportación

Washington, 27 ene (EFE).- El Departamento de Estado estadounidense instó este lunes a tomar como un aviso a Colombia la amenaza de aranceles que lanzó el domingo en represalia por no aceptar vuelos de deportación en aviones militares.

"Se trató de recordar a Colombia que hay un precio que pagar si vas en contra de tus acuerdos", dijo la portavoz de Estado, Tammy Bruce, en declaraciones a la cadena Fox News.

La vocera de la diplomacia estadounidense destacó que cada país tiene sus propios intereses y que bajo la actual administración se actuará en consecuencia.

Bruce consideró que también es un mensaje para otros países. "En última instancia pasó lo que uno esperaba que pasara. Dijeron 'culpa mía' y le dieron la vuelta a todo", añadió.

La crisis bilateral entre Colombia y Estados Unidos se originó el domingo por la "negativa" del presidente colombiano, Gustavo Petro, a "aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente", según el Gobierno estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que iba a llegar al 50 % al cabo de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

Además, ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para "todos" los ciudadanos y mercancías colombianas, y la "imposición total" de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular en Bogotá.

Ese mismo día por la noche la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo colombiano había pasado a estar de acuerdo con los términos de Trump, "incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

El severo comunicado emitido por la Presidencia estadounidense aseguró que, según este acuerdo, los aranceles prometidos contra las importaciones colombianas y las sanciones no se iban a firmar, a no ser que Colombia no honrara ese pacto. EFE