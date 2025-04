Dos heridos por fuego israelí mientras miles palestinos esperan para cruzar a norte Gaza

Gaza/Jerusalén, 26 ene (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas este domingo por fuego israelí mientras miles de palestinos desplazados esperan para cruzar al norte de la Franja de Gaza.

En imágenes compartidas en redes sociales por medios palestinos puede verse una caravana de miles de personas esperando junto al Corredor Netzarim, una carretera este-oeste creada por el Ejército israelí para dividir la Franja por la mitad.

Según fuentes locales, las fuerzas israelíes abrieron fuego e hirieron a dos personas que solo esperaban, sin intentar cruzar, y que se encuentran en estado moderado.

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el domingo pasado, estipula que las fuerzas israelíes permitirían a los gazatíes regresar a sus hogares en el norte de Gaza al séptimo día de alto el fuego.

Sin embargo, este sábado, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que el Ejército no abriría Netzarim hasta que no se acuerde la liberación de la rehén israelí Arbel Yehud, que según las autoridades debería haber sido puesta en libertad ayer.

Este domingo, la oficina de Netanyahu informó a las familias de los rehenes israelíes en Gaza que Hamás ha incumplido el pacto por dos motivos: no liberar ayer a Yehud y no aclarar cuáles de los rehenes que serán liberados durante la primera fase del acuerdo están vivos y cuáles no.

"Esperábamos que Hamás crearía dificultades y continuaría con su guerra psicológica", explicó la oficina, que aseguró además estar trabajando junto a Estados Unidos y el resto de países mediadores para lograr la liberación de Yehud.

Israel esperaba que Yehud fuera liberada el sábado ya que, según alega, las mujeres civiles tienen prioridad frente a las soldados, pero en su lugar Hamás puso en libertad a cuatro observadoras militares secuestradas el 7 de octubre.

El jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, dijo ayer que las tropas permanecerán en Netzarim "hasta que se decida lo contrario" y una orden castrense prohibió a los palestinos acercarse a este punto hasta que se anuncie su apertura.EFE