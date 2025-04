Temas del día de EFE News Latino del jueves 23 enero de 2025

EEUU TRUMP

Washington - En sus primeras 72 horas como presidente, Donald Trump ha dado un giro de timón lleno de contradicciones, como la de reconocer la necesidad de traer trabajadores extranjeros sin ampliar el programa de visas H1B, perdonar a convictos que asaltaron a policías o anunciar una inversión récord en IA para mejorar el diseño de vacunas. Por Jairo Mejía

(foto)

EEUU INMIGRACIÓN

Washington - La amenaza de deportaciones "masivas" del presidente Donald Trump no paraliza a los migrantes indocumentados en Estados Unidos que no tienen más alternativa que seguir yendo a trabajar para "pagar las facturas" y enviar ayuda a los familiares que dejaron en su país de origen. Por Alejandra Arredondo

(foto) (video)

EEUU INMIGRACIÓN

Denver (CO) - La comunidad en Colorado se prepara con una línea de ayuda telefónica, una guía de derechos e iniciativas legislativas para defender a los migrantes de las crecientes amenazas de deportaciones masivas y de una cooperación directa de la policía local con agentes federales de inmigración.

EEUU INCENDIOS

Los Ángeles - Más de 15 días después de que se desataran los catastróficos incendios de Los Ángeles, aún no controlados por completo, que han dejado casi una treintena de muertos, miles de edificios destruidos y miles de hectáreas arrasadas, un nuevo foco, en Hughes, en el área de Castaic, ha obligado a emitir órdenes de evacuación para decenas de miles de personas.

ÓSCAR

Los Ángeles - El narco-musical del cineasta francés Jacques Audiard, 'Emilia Pérez', y el drama del brasileño Walter Salles, 'I'm Still Here', fueron nominadas este jueves al Óscar a mejor película internacional junto a la animada 'Flow', 'The Seed of the Sacred Fig' y 'The Girl with the Needle'. (ENVIADO)

(foto) (video)

FESTIVAL SUNDANCE

Park City (UT) - El Festival de Sundance, el más importante de cine independiente del mundo, inicia este jueves la que podría ser su penúltima edición en las montañas de Park City (Utah) con una destacada selección de nuevos cineastas y personalidades como Jennifer López, Diego Luna, Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Nick Hague y Suni Williams realizarán la segunda caminata espacial programada para enero con el fin de hacer mantenimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI). (foto) (video)

Washington.- EEUU ABORTO.- Católicos de todo Estados Unidos llevan a cabo una oración de vigilia para reclamar el fin del aborto "y un mayor respeto para la vida humana", convocada por la Conferencia episcopal estadounidense. (foto) (video)

Nueva York.- EEUU TV.- Ceremonia de premiación de los galardones DuPont-Columbia, que entrega la Universidad de Columbia a documentales de televisión producidos el año anterior. (foto)

