Javier Romo sorprende, gana y se coloca líder

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- Javier Romo, ciclista español del equipo Movistar, sorprendió y ganó la tercera etapa del Tour Down Under en Uraidla (Australia), que le hace ser líder de la clasificación general por delante del ecuatoriano Jhonatan Narváez.

Romo, tras mantenerse con el pelotón a lo largo de la carrera, sorprendió a los favoritos a cinco kilómetros del final y cruzó la línea de meta con cinco segundos de ventaja, que le permiten ser líder con ocho de renta sobre Narváez, a falta de tres etapas para el final.

La batalla por el segundo puesto se la llevó el ecuatoriano del equipo UAE Jhonatan Narváez por delante del neozelandés de Red Bull-Bora-Hansgrohe Finn Fisher-Black, que terminó tercero.

“Es una victoria muy importante. Este invierno he trabajado mucho, siempre con la mirada puesta en el Tour Down Under y no podía imaginar un día como el de hoy", declaró Romo.

El ciclista español quiso agradecer el trabajo de su equipo para lograr dicha victoria: "Estoy muy feliz. Quiero dar las gracias a mi equipo, porque hoy trabajó a la perfección para que consiguiera este resultado, ellos tenían mucha confianza en mí y lo conseguimos"

"Apreté en el último kilómetro y sabía que la victoria era mía. Le dedico también este triunfo a mi familia, mi novia y toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo. Es un día increíble, victoria y liderato. ¡Me siento muy feliz!", añadió.

Cinco primeros ciclistas en la clasificación general del Tour Down Under:

1. Javier Romo 10h 13' 51"

2. Jhonatan Narváez a 8"

3. Patrick Konrad a 10"

4. Finn Fisher-Black a 10"

5. Bastien Tronchon a 12". EFE