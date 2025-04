Pablo Laso: "Habrá que hacer muchas cosas bien ante el Real Madrid, sobre todo en defensa"

El entrenador del Baskonia, Pablo Lalo, aseguró que para ganar este jueves en el Movistar Arena al Real Madrid en el encuentro de Euroliga su equipo tiene que "hacer muchas cosas bien, sobre todo un buen partido en defensa" para sacar la victoria de una cancha donde la afición le tiene mucho cariño y hacer que el choque sea "especial".

"Lo que nosotros debemos entender es que para ganar vamos a tener que hacer muchas cosas bien, parar muchas cosas y sobre todo hacer un buen partido en defensa", dijo Laso en la rueda de prensa previa al partido de este jueves de Euroliga ante el Real Madrid.

El vitoriano sabe que será "un partido muy complicado" contra el Real Madrid, "un equipo que en los últimos años ha estado siempre luchando por el título de Euroliga". "Yo creo que para nosotros al final es un reto el ser capaces de competir a un alto nivel allí si es que queremos lograr la victoria", afirmó.

Este partido será "especial" para el técnico vasco por su pasado en el banquillo blanco. "Obviamente he estado 11 años allí y es una cancha que me conozco bien", manifestó Laso, que se queda "mucho con el cariño de la gente". "La primera vez que volví el año pasado con el Bayern, la verdad es que la gente se portó increíble. La ovación que me dieron a nivel personal fue especial", apuntó.

"Luego está la sensación de que es un equipo (el Real Madrid) al que has entrenado muchos años, en el que tienes muchos amigos y es, siempre, un partido un poco especial a nivel personal, seguro. Pero también soy de los que creo que ahora mismo estoy en otro equipo, y cuando empieza el partido, me olvido, probablemente incluso antes", confesó.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos de la temporada, con triunfo baskonista en la primera vuelta de la Euroliga y madridista en la Liga Endesa, ambos en Vitoria. De los dos anteriores choques, Laso se queda con que su equipo fue capaz "de competir bien", independientemente de que piense que su equipo debía jugar "mejor" en ambos.

De su rival, el Real Madrid, destacó la competitividad del equipo porque tiene "grandísimos jugadores", sin querer personalizar. "Puedes llegar al último minuto habiendo jugado un buen partido con opciones de victoria y de repente te aparece Llull, mete dos triples y te gana. Esto es lo que tiene el Madrid", recordó.

"Soy de los que digo que para ganar partidos hay que jugar bien. Yo creo que si ahora mismo mi única obsesión fuera ganar partidos, creo que me equivocaría, porque sería algo que como entrenador no puedes controlar", reflexionó pensando en lo que queda de temporada.

Con todo, el Baskonia "ha ido mejorando" a lo largo de la campaña, gracias en parte a "la entrada de Luka (Samanic) que ha sido muy positiva para el equipo porque da una dimensión diferente y permite una rotación". "Al final lo que debemos hacer es mejorar como equipo, porque si mejoramos como equipo, entonces seremos capaces de ganar partidos. Para mí esa es mi obsesión", aseveró.

"Soy siempre de los que creo que al final obviamente los equipos mejoran, porque si empeoran, está 'jodido'. Yo tengo la sensación de que el equipo mejora, poco a poco, y aunque hay aspectos que nos cuestan, ahora cuando analizamos los partidos vemos problemas más claros. Sí es verdad que creo que el equipo da una sensación mejor a nivel defensivo general y a nivel ofensivo general", consideró.