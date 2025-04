KnowBe4 Logra la Posición #1 en Dos Categorías de Ciberseguridad en Los Informes Grid de G2 Para El Invierno de 2025

TAMPA, Fla., 22 de enero de 2025

KnowBe4 clasificada como la plataforma número uno de Capacitación en Concientización de Seguridad y la plataforma número uno de Orquestación, Automatización y Respuesta de Seguridad

TAMPA, Fla., 22 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- KnowBe4, la reconocida plataforma de ciberseguridad a nivel mundial que aborda de manera integral la gestión de riesgos humanos, anunció hoy que ha sido nombrada líder en dos categorías en el Informe Grid de G2 para el invierno de 2025: Capacitación en Concientización de Seguridad (SAT) y Orquestación, Automatización y Respuesta de Seguridad (SOAR).

Por vigésimo segundo trimestre consecutivo, KnowBe4 ha asegurado la primera posición en la categoría SAT, logrando la puntuación general más alta de G2 con 96 sobre 100. Este logro se basa en más de 1,964 reseñas de G2, demostrando el constante liderazgo de KnowBe4 en el mercado durante más de cinco años. Un notable 98% de los usuarios calificó a KnowBe4 con cuatro o cinco estrellas, con un 96% creyendo que KnowBe4 va en la dirección correcta y un 93% diciendo que recomendarían KnowBe4. Las características mejor calificadas de la plataforma incluyen evaluaciones de phishing, evaluaciones continuas y capacitación interactiva.

En la categoría SOAR, la plataforma PhishER/PhishER Plus de KnowBe4 ha sido reconocida como el líder número uno por decimoquinto trimestre consecutivo, marcando un increíble logro de tres años. Con una puntuación de satisfacción de 93 sobre 100, PhishER/PhishER Plus lidera los productos SOAR basándose en 328 reseñas de G2. Un sobresaliente 98% de los usuarios calificó la plataforma con cuatro o cinco estrellas, con una probabilidad del 92% de que los usuarios recomienden PhishER. Las características mejor calificadas de PhishER/PhishER Plus incluyen Alertas, Inteligencia de Amenazas y Remediación Automatizada.

Además, KnowBe4 obtuvo varios premios G2, incluyendo Líder en Canadá, Mayor Adopción de Usuarios en Empresas, Líder en Mercado Medio, Líder en Empresas y Más Implementable en Empresas para SAT. En la categoría SOAR, PhishER/PhishER Plus ganó los premios de Mejores Resultados y Más Implementable por noveno año consecutivo.

Los Informes Grid de G2 se basan en comentarios reales de los usuarios, proporcionando información imparcial sobre el rendimiento y la satisfacción del usuario de los principales productos de software.

"Mantener nuestra posición número uno tanto en las categorías de Capacitación en Concientización de Seguridad como en SOAR durante 22 y 15 trimestres consecutivos respectivamente en los Informes Grid de G2 para el invierno de 2025 es un logro notable", dijo Stu Sjouwerman, CEO de KnowBe4. "Este reconocimiento consistente, basado enteramente en reseñas auténticas de usuarios, refleja nuestro persistente impulso por la excelencia y la innovación en ciberseguridad. Nuestro enfoque en la mejora continua, incluyendo la integración de tecnologías de IA de vanguardia, nos ha permitido mantenernos por delante de las amenazas en evolución y ofrecer consistentemente valor a nuestros clientes, subrayando la eficacia de nuestro enfoque de gestión de riesgos humanos. Estoy increíblemente orgulloso de los esfuerzos persistentes de nuestro equipo y del éxito de nuestros clientes en la construcción de culturas de seguridad sólidas. Esta posición de liderazgo de larga data alimenta nuestra dedicación para seguir empujando aún más los límites de la ciberseguridad centrada en el ser humano."

Para más información sobre PhishER, visite https://www.knowbe4.com/products/phisher.

Para descargar una copia del informe sobre el mercado SOAR, visite https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-orchestration-automation-and-response

Para más información sobre KMSAT de KnowBe4, visite https://www.knowbe4.com/products/kevin-mitnick-security-awareness-training/.

Para descargar una copia del informe sobre el mercado SAT, visite https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-awareness-training

CONTACTO:Kathy WattmanSVP of Public Relationskathyw@knowbe4.com727-474-9950

