José María Almoguera y María, surgen los primeros celos en 'GH DÚO'

La relación entre José María Almoguera y María avanza a pasos agigantados en la casa de Gran Hermano Dúo y es que desde el plató las consuegras ya se conocen. Tras saludarse en directo e intercambiar algunas palabras, Carmen Borrego y la madre de María reconocían que están encantadas y espectantes por esta nueva historia de amor.

A pesar de la insistencia de la pareja en esconder su relación, los arrumacos y besos entre ellos se están convirtiendo en un habitual en sus encuentros furtivos por las distintas estacias de la casa. Mientras que el resto de compañeros siguen especulando sobre el feeling en la pareja, María ha confesado que no termina de entender la relación de Jose con Jeimy. "Estoy observando... ¿Crees que a Jeimy le gusta un poco Jose? No veo nada pero veo acercamiento, después se lo voy a preguntar a él" le revelaba María a Dani que está siendo su confidente en la casa.

Ante lo que podrían ser los primeros celos en la casa, Carmen Borrego sale en defensa de su hijo desde plató asegurando que ella ha sido la primera sorprendida con esta relación. "Me parece precioso, muy bonito cómo se esconden de los demás, cómo se buscan... lo que hace con Jeimy es puro Jose, le gusta tontear" explicaba tras ver las imágenes de su hijo y la jerezana comiéndose a besos en cada rincón de la casa de Guadadlix. "José no besasría a Maria si no le gustase. Yo dije que prefería Maica porque lo vi jugando más con Maica que con María, a mí lo de María me ha sorprendido" reconocía Carmen sobre las declaraciones que hizo en semanas pasadas.

Muy correcta cuando le preguntaban por la nueva vida de su ex nuera, Paola Olmedo, que vuelve a estar feliz y enamorada, Carmen le desea lo mejor en el futuro a pesar de sus rencillas: "Como ex suegra estoy encantada de que ella sea feliz y creo que mi hijo también. No creo que esté preocupado por Paola, en todo caso por su hijo".