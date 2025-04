El príncipe Enrique celebra la "victoria monumental" frente al grupo de Murdoch

Londres, 22 ene (EFE).- El príncipe Enrique y el parlamentario laborista Tom Watson celebraron este miércoles su "victoria monumental" contra el grupo mediático NGN de Rupert Murdoch, con el que llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que la empresa se disculpó por sus prácticas ilegales y les ofreció una indemnización.

El abogado David Sherborne leyó un comunicado en nombre de sus dos clientes en el que señaló que la admisión de culpabilidad por parte del periódico 'The Sun' supone un hito para las miles de personas que también se vieron afectadas por sus escuchas ilegales entre 1996 y 2011.

"La verdad que ahora ha sido expuesta es que NGN contrató ilegalmente a más de 100 investigadores privados durante al menos 16 años en más de 35.000 ocasiones. Esto sucedió tanto en 'The Sun' como en (el extinto) 'News of the World', con el conocimiento de todos los editores y ejecutivos, hasta la misma cúpula de la empresa", declaró. EFE