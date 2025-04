Paula Badosa: "Quería ir a por todas y no arrepentirme"

La tenista española Paula Badosa se mostró "muy feliz" de alcanzar por fin en su carrera las semifinales de un 'Grand Slam', las del Abierto de Australia, y dejó claro que tras no haberse quedado "con buena sensación" en sus dos anteriores intentos quería "ir a por todas" ante la estadounidense Coco Gauff y que se sentía "orgullosa" de haberlo conseguido después de haber pasado un complicado momento que estuvo a punto de retirarla del tenis.

"Estoy muy feliz de estar en semifinales por primera vez. El último 'Grand Slam' fue muy duro para mí, perdí en cuartos de final, pero creo que aprendí de eso y finalmente hoy creo que jugué un gran partido contra Coco", celebró Badosa en rueda de prensa posterior a su victoria.

La catalana recordó que "hubo un momento del año pasado" en el que estuvo "bastante cerca" de dejar el tenis porque no se veía a su "nivel" por sus problemas de espalda. "No respondía bien y no encontraba soluciones, pero quería tener un último intento, una última oportunidad para terminar el año y ver cómo iba. Aquí estoy y estoy muy orgullosa de lo que pasamos con todo mi equipo y especialmente de cómo luché contra todo eso, especialmente mentalmente", subrayó, reconociendo que fue tras el Mutua Madrid Open del año pasado cuando dudó "mucho" sobre si estaba "preparada para volver".

La undécima favorita en Melbourne advirtió que no se fue "con buena sensación" de sus dos anteriores cuartos de final en 'Grand Slam'. "No quería hacer eso. Independientemente de que ganara o perdiera, quería ir a por todas, ser agresiva, jugar mi tenis y no arrepentirme, ese fue mi plan desde el primer minuto que pisé la pista", indicó.

"Nunca voy a sentir libertad hasta que gane el torneo, siempre soy así y es mi personalidad. Hoy, por supuesto, quizá tenía un poco menos de expectativas, pero aún tenía presión porque quería ganar con todas mis fuerzas. Saldré a la pista en semifinales, no me importa contra quién, y querré ganar con todas mis fuerzas. Creo que cuando estoy en las rondas finales, mi nivel sube y solo quiero dar el cien por cien y dejarlo todo", añadió Badosa.

La española reconoce que estaba "un poco nerviosa" cuando se puso 5-2 en el segundo set y Coco Gauff "simplemente jugó increíble". "Con 5-4 traté de mantener la calma y concentrarme un poco en mi servicio. Sé que no me lo rompió mucho, solo dos veces, así que pensé si sacaba bien tendría oportunidades. Eso es lo que hice y dejé de pensar un poco en Coco, el partido y toda la atmósfera. Estaba conmigo misma y creo que saqué muy, muy bien", recalcó.

Ahora, en semifinales, se podría cruzar con la bielorrusa Aryna Sabalenka, si esta gana su cuarto de final a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. "Ella está demostrando por qué es la número uno del mundo en este momento. Está siendo muy consistente, muy agresiva, una jugadora muy intensa. Me enfrenté a ella el año pasado, pero creo que no estaba en la forma en la que estoy ahora. Anastasia es una jugadora muy talentosa con grandes golpes y creo que también sería otra batalla. En semifinales, no puedes esperar un partido fácil", comentó.

La gironí siente que "por supuesto" puede volver a estar con las mejores. "Desde que volví el año pasado aquí en Australia, mi objetivo era ser el regreso del año en la WTA y lo logré (fue premiada por el circuito por este motivo). Y cuando comencé este año, también dije que quería ser una de las mejores jugadoras del mundo y demostrarlo y ser constante", manifestó.

"Creo que ahora es realmente diferente porque cuando era la número dos del mundo, todo llegó muy rápido y tal vez no estaba manejando bien las expectativas en ese momento. Tenía mucho miedo cuando estaba jugando con una jugadora que tal vez estaba, por supuesto, en un ranking más bajo que yo y pensaba qué pasaría y qué dirían si perdía. Ahora no me importa porque puedo aceptarlo, pierdes y ganas contra cualquiera", puntualizó sobre la comparación con su estado de forma de 2021 y 2022.

Todo esto le ha ayudado a "jugar con más libertad". "Y cuando juego con más libertad, creo que juego un buen tenis y ahí es cuando me vuelvo más constante. También acepto cuando estoy en un partido los buenos momentos del rival y trato de lidiar con eso y encontrar soluciones. Creo que al final todo se resume en que soy más madura", concluyó.