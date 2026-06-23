Agencias

El Kospi surcoreano se desploma casi un 5 % siguiendo las caídas de tecnológicas en EE.UU.

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Seúl, 23 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomaba casi un 5 % en la media sesión de este martes, obligando al operador a pausar brevemente las operaciones, lastrado por la caída de las tecnológicas de Wall Street la víspera.

Tras unas cuatro horas de operaciones, el indicador caía 452,82 puntos, hasta situarse en 8.661,73 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se desplomaba por su parte un 5,21 %, o 50,43 puntos, hasta los 917,97 enteros.

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El operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra en el Kosdaq debido a las fluctuaciones en el precio de los futuros, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran caídas superiores al 5 %. EFE

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Martes, 23 de junio de 2026 (04:00 GMT)

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