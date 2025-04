La Reina Letizia, risas y complicidad bajo la lluvia con maxi paraguas y un total look negro repleto de básicos

Primer compromiso de la semana para la Reina Letizia, que este martes ha presidido en la capital una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), como viene haciendo anualmente desde 2013 para conocer el presente y el futuro de esta asociación cuya misión es promover los derechos de quienes conviven con una enfermedad rara y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Un encuentro de corte profesional en el que su Majestad ha conocido al detalle la campaña de sensibilización que la Federación realiza anualmente para dar voz a los más de tres millones de personas que conviven con enfermedades poco frecuentes o en búsqueda de diagnóstico en nuestro país, y cuyo día mundial se conmemora el próximo 28 de febrero.

El día ha amanecido lluvioso y nublado en Madrid, por lo que Doña Letizia ha hecho de su enorme paraguas negro -que ya le hemos visto en más ocasiones- su mejor complemento para no mojarse en el recorrido de varios metros que ha hecho hasta la sede de FEDER en el centro de la capital. Un paseo en el, cogida de su brazo, que ha compartido risas y confidencias con María Dolores Ocaña, jefa de su Secretaría, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su 'mano derecha'.

Consciente de que la lluvía desluciría su estilismo, la Reina ha apostado por un total look black compuesto de básicos, perfecto para ir a la oficina y versátil a más no poder. Pantalón de corte fluido, jersey de punto, bufanda protegiendo su cuello, botines de tacón sensato, y bolso de asa corta de piel, todo en color negro, dejando todo el protagonistmo a la prenda estella de su outfit; un abrigo negro que le hemos visto en numerosas ocasiones, de Carolina Herrera, de corte clásico con grandes solapas y cinturón tipo batín, con el que ha combatido las bajas temperaturas sin renunciar a la elegancia. Y, detalle importante, su Ipad en la mano para no perder detalle de la reunión.