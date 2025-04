España se define como "socio fiable" de EEUU y aboga por mantener la relación estratégica

Madrid, 21 ene (EFE).- El Gobierno español subrayó este martes que tanto España como la Unión Europea miran a EEUU como un "aliado natural" y garantizó que España es un "socio fiable" y va a hacer "todo lo posible para seguir manteniendo esa relación estratégica" tras la toma de posesión de Donald Trump.

La portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, respondió así a las preguntas de los periodistas sobre las amenazas arancelarias de Trump, sobre alguna de sus primeras decisiones, como el indulto a los asaltantes del Capitolio, y sobre su error al incluir a España en los BRICS.

Respecto a la amenaza de subir aranceles, Alegría recordó que en la última década se duplicaron los intercambios comerciales entre los dos países e insistió en que España, el "principal motor" económico de la UE, es "un socio fiable".

En la misma línea comentó las críticas a la baja inversión en defensa: España es miembro de la OTAN desde hace 40 años y ha mostrado desde el primer momento que es "un socio responsable y comprometido", afirmó.

"El compromiso de España con la OTAN es absolutamente claro y firme", recalcó Alegría antes de subrayar que es el octavo país contribuyente, de los 32 que conforman la alianza.

Respecto a las palabra de Trump incluyendo a España en los BRICS, Alegría se limitó a señalar que "evidentemente España no es un BRIC, no es un país emergente", e indicó que no sabía si fue una confusión o no.EFE