El mexicano Franco, el argentino Fund y el brasileño Mascaro, van a por el Oso de Oro de Berlinale

Berlín, 21 ene (EFE).- La película 'Dreams', del mexicano Michel Franco; 'El mensaje', del argentino Iván Fund, y 'O último azul', del brasileño Gabriel Mascaro, competirán por el Oso de Oro de la 75ª edición de la Berlinale, según anunció este martes la directora del festival internacional de cine, Tricia Tuttle.

Franco vuelve a contar con la actriz Jessica Chastain en 'Dreams', que constituye "un agudo examen de las formas en que el poder y los privilegios pueden corromper", explicó Tuttle.

Agregó que Chastain está "impresionante" en el papel de una heredera que se enamora de un talentoso joven bailarín de ballet mexicano que sueña con una nueva vida con ella en Estados Unidos.

Por otra parte, Fund llevará a la Berlinale una coproducción argentino-española, "una road movie de gran encanto y engañosa sencillez" y un "hermoso largometraje lleno de luz".

Un trío improbable, formado por una niña y sus tutores mayores, recorre el campo compartiendo el don de la niña como médium animal para personas que están desesperadas por entrar en comunión con sus mascotas.

'O último azul' es "la esperada continuación" de 'Divino amor', proyectado en la sección Panorama de la Berlinale en 2019. Esta coproducida por Brasil, México, Chile y Países Bajos.

"Mascaro vuelve a encontrar un delicioso lenguaje cinematográfico hiperrealista que mezcla lo mágico y lo cotidiano!, afirmó Tuttle.

Esta "road movie" sobre el amor y un septuagenario rebelde nos recuerda que nunca somos demasiado viejos para encontrar un nuevo sentido a la vida", añadió.

El festival, comenzará el próximo 13 de febrero en la capital alemana, anunció hoy las 19 películas que participarán en la competición oficial, así como las cintas que conformarán las secciones Belinale Special y Perspectives.

Berlín, 21 ene (EFE).- El mexicano Ernesto Martínez Bucio opta con su largometraje debut 'El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)' al premio a la mejor ópera prima en la sección a competición de nueva creación Perspectivas de la Berlinale, anunció este martes la organización del festival de cine.

Según la codirectora de programación, Jacqueline Lyanga, con su primer largometraje, el cineasta "cumple la promesa de sus cortometrajes".

El realizador "crea un lenguaje onírico cinematográfico que difumina la línea entre lo real y lo irreal en la historia de cinco niños que viven solos con una abuela que lucha contra una enfermedad mental", señaló.

Entre los catorce filmes debut figura asimismo la cinta india 'Baksho Bondi' ('Shadowbox'), de Tanushree Das y Saumyananda Sahi, coproducida con España, Francia y Estados Unidos, en la que Maya descubre que su marido -un ex soldado que sufre estrés postraumático- es el principal sospechoso en un caso de asesinato.

Para mantener unida a la familia, ella y su hijo adolescente se ven obligados a llegar a extremos.

También está en esta sección la película 'Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)', en el que su director, Joel Alfonso Vargas, explora texturas de su educación dominicano-estadounidense.

"La película está bellamente rodada con tomas largas y Vargas dirige a sus actores, que fueron contratados en las calles del Bronx, en una historia emocionalmente potente sobre la vida de un adolescente y su hogar, que se transforma cuando su novia se queda embarazada", explicó Lyanga.

Para la directora del festival, Tricia Tuttle, la sección de nueva creación Perspectivas reúne a excepcionales cineastas internacionales con una gran diversidad estilística como temática.

"El hecho de que éste sea el futuro del cine es un muy buen presagio", aseguró convencida.

El premio al mejor filme debut está dotado con 50.000 euros a repartir entre el director y el productor de la película ganadora.

Perspectivas tiene su origen en el premio a la mejor ópera prima de la Berlinale, al que podían optar películas nominadas de todas las secciones del festival.