Ágatha Ruiz de la Prada se rinde ante el gesto de su novio: "Qué romántico que un chico te defienda"

Ágatha Ruiz de la Prada se ha visto envuelta en una controversia tras su desafortunado comentario en el programa 'Fiesta', donde al describir su situación de mudanza aseguró: "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá...". Estas palabras provocaron indignación en el colectivo gitano y generaron una cascada de reacciones, entre ellas la de Lolita Flores, quien expresó su descontento públicamente.

En medio de la polémica, la diseñadora ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, José Manuel Díaz-Patón, quien ha acusado a Lolita de "generar esta polémica para hacerse famosa". Estas declaraciones han generado aún más revuelo, pero Ágatha no ha dudado en respaldar a su pareja, destacando el gesto como un acto romántico.

"¿Pero tú sabes qué mono que alguien te defienda, tan romántico? Qué romántico que un chico te defienda", ha confesado la diseñadora, restando importancia a las palabras de Díaz-Patón. Además, ha añadido: "Es que también me ha defendido. ¡Pobrecillo, qué mono! Y, además, él es abogado. Un abogado, ¿qué hace? Defender, ¿no? Pues me ha defendido, claro".

Ágatha también quiso zanjar el tema respecto a Lolita, asegurando que ya ha pedido disculpas: "Yo lo he hecho con toda la buena voluntad. Me conocéis todos. Sabéis que yo no soy cero racista, que me encanta el mundo gitano. Y si yo hubiera dicho, tú eres una gitana... Pero yo he dicho, yo estoy como una gitana. ¿Tú crees que yo me voy a echar para abajo?".

Finalmente, no ha podido ocultar su malestar por la reacción de la hija de Lola Flores: "Yo me llevé un disgusto un poco porque yo era amiga de Lolita y soy* sigo siendo". Sin embargo, se ha mostrado sorprendida y agradecida por el inesperado apoyo de Carmen Lomana, con quien mantiene una relación complicada: "Pues mira, me alegro".