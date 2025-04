El príncipe Enrique se enfrenta al imperio Murdoch en un juicio sobre prácticas ilegales

Londres, 20 ene (EFE).- El príncipe Enrique se enfrenta a partir del martes en un juicio de diez semanas a News Group Newspapers (NGN), la filial británica del imperio del magnate estadounidense Rupert Murdoch, a la que acusa de recurrir en el pasado a prácticas ilegales para conseguir exclusivas informativas.

El hijo menor del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana es, junto con el parlamentario laborista Tom Watson, el único demandante que queda en este caso, después de que unas 1.300 personas, entre ellas el actor Hugh Grant, llegaran a acuerdos extrajudiciales a lo largo de los años a fin de limitar la astronómica factura legal del proceso.

Se prevé que Enrique, que el martes podría personarse en la sala, testifique a lo largo del juicio, que se produce después de que en vistas preliminares el juez Timothy Fancourt accediera a estudiar como ejemplos de posibles infracciones una treintena de artículos propuestos por los litigantes publicados por 'The Sun' y el ya clausurado 'News of the World' entre 1996 y 2011.

En las audiencias previas, el magistrado ya dictaminó que las alegaciones del príncipe sobre escuchas telefónicas ilegales habían prescrito -no así las de Watson-, pero en cambio podían ser examinadas sus acusaciones de otras ilegalidades, a veces a través de detectives privados, y de que la directiva las había encubierto.

Según adelantó en un comunicado, NGN volverá a aducir tanto en el caso de Watson como en el de Enrique que algunos de los cargos han prescrito y rebatirá artículo por artículo que haya indicios o pruebas de que se cometieran los supuestos delitos. También traerá testigos que refutarán que hubiera un encubrimiento a nivel corporativo.

Entre los directivos señalados por presuntamente destruir información incriminatoria están Rebekah Brooks, antigua directora de 'The Sun' y 'The News of the World' y aún ejecutiva en la empresa, y Will Lewis, actualmente consejero delegado de 'The Washington Post'.

Enrique y Watson se arriesgan a que, incluso si eventualmente ganan, la cantidad que el juez les adjudique por daños y perjuicios sea inferior a la ofrecida por la compañía para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, lo que conllevaría que les correspondería sufragar las millonarias costas legales de ambas partes.

Enrique explicó en diciembre, en un evento de 'The New York Times', que deseaba seguir adelante pese al coste por su voluntad de que la prensa sensacionalista británica rinda cuentas.

NGN cerró en 2011 el 'News of the World' tras 168 años de historia, tras admitir prácticas ilegales que atribuyó a personas concretas, en un notorio proceso que acabó con el encarcelamiento en 2014 del director, Andy Coulson, y la absolución de la entonces consejera delegada, Rebekah Brooks.

Previamente cumplieron sendas condenas por pirateo telefónico el periodista Clive Goodman y el detective privado Glen Mulcaire.

Antes del juicio que ahora empieza, Enrique ya ganó en 2023 otro similar contra el Grupo Mirror, por el que recibió una indemnización de 140.600 libras (unos 165.000 euros) más otra cifra mayor acordada entre las partes por las escuchas al buzón de voz de su móvil entre 2003 y 2009. EFE