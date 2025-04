María Esteve habla del momento tan especial que está viviendo

María Esteve vivía esta semana uno de los momentos más especiales de su carrera al recibir, el pasado martes 14 de enero, el premio Puente de Toledo 2025, como parte de la Semana de Cine Español de Carabanchel, y en cuya inauguración ha ejercido como madrina.

En su entrega, la hija de Marisol no pudo evitar las lágrimas al recibir un ramo de flores en manos de su amiga Natalia Verbeke, con quien se besaba cariñosamente sobre el escenario, demostrando así la gran unión que existe entre ambas.

Además, María atendió a la prensa y aseguró estar en "un momento estupendo, siempre es la mejor edad, soy la versión más joven de lo que voy a ser toda la vida, ¿no? Entonces me encuentro muy bien porque ya tenemos una experiencia y a partir de esta edad te encuentras bien estás todavía sano ágil pero con un bagaje detrás, no volvería a la adolescencia ni harta de vino, te lo digo de verdad".

La actriz se mostró reacia a hablar de la celebración del cumpleaños junto a su madre, de lo que solamente confirmó que lo pasaron "bien".

Por último, María desveló que no acudirá a los Premios Goya porque "no suelo asistir a la gala a no ser que sea por algo muy concreto, suelo ponerme el pijama y una copita de vino con amigos y bueno si es con amigos procuro no ponerme el pijama tan temprano pero... y verlo tranquila si lo disfruto mucho más".