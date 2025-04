Imanol: “Hay cansancio y los frescos no han aprovechado la oportunidad”

Valencia, 19 ene (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, expresó que el equipo llegaba al partido contra el Valencia con mucha acumulación de cansancio y que los jugadores que estaban frescos “no han aprovechado su oportunidad” y eso les “lastra un poquito” tras la derrota en Mestalla.

“Ha sido un partido igualado, disputado, han acertado en área y por eso, seguramente, se habrán llevado el partido. Hay veces que eres capaz de dar la vuelta y otras no, en este periodo largo nos estará costando más. Tanto antes de recibir el gol como después hemos tenido situaciones para marcar. La de Óskarsson no se puede fallar, es clarísima”, dijo.

Sobre el cambio de sistema, Alguacil dijo que “algunos jugadores no estaban del todo cómodos y sufriendo, pero también han sufrido en el segundo. No ha sido cuestión del dibujo, hemos creado ocasiones similares para poder hacer más en tres cuartos a veces por el desacierto y otras por merito defensivo. Teniendo tres centrales hemos sufrido mucho en banda izquierda y luego con dos tampoco hemos estado bien”.

Por último, sobre su rival expresó que: “El Valencia está muy vivo, todos estaréis de acuerdo que el Real Madrid se llevó los tres puntos injustamente por los méritos que hizo el Valencia durante todo el partido. El triunfo de hoy les va a dar mucha energía y me alegro, es un club que me cae bien y una plantilla con muchísima calidad".

"No conozco mucho a Carlos (Corberán), pero me cae bien lo poco que he podido indagar sobre él, trabaja mucho y es válido", declaró, en referencia al técnico del Valencia, equipo al que deseó suerte.

"Ojalá que tengáis suerte, tenéis a Sadiq que espero que se recupere y os ayude a salir de la zona de abajo", finalizó Imanol. EFE

Plm sm/arh