El Almería es menos lider en ausencia del colombiano Luis Suárez

Madrid, 19 ene (EFE).- El Almería continuará al frente de la clasificación de LaLiga Hypermotion, pese a no poder pasar este domingo del empate (0-0) en casa ante un Huesca que acrecentó su fama de 'matagigantes', en un encuentro en el que los andaluces fueron incapaces de sobreponerse a la ausencia del delantero colombiano Luis Suárez, que se perdió el duelo por sanción.

De esa falta de gol no pecó el Racing de Santander, que regresó a los puestos de ascenso directo al doblegar por un contundente 6-0 al Racing de Ferrol. Goleada que permitió al conjunto cántabro romper una racha se siete encuentros consecutivos -cuatro derrotas y tres empates- sin conocer la victoria, que había llevado a los de José Alberto López de encabezar la tabla con una ventaja de ocho puntos a la tercera posición.

Pero todos los problemas que había sufrido el Racing de Santander en los dos últimos meses desaparecieron por completo este domingo ante el Racing de Ferrol, que pagó los platos rotos por tantos sinsabores.

Si en los últimos siete compromisos ligueros el equipo santanderino había anotado cuatro tantos, este domingo ya sumaba tres antes de llegar al descanso, liderado por un sobresaliente Marco Sangalli.

Un jugador al que José Alberto ha transformado a sus 32 años de un extremo cumplidor a un lateral decisivo como volvió a demostrar ante el conjunto gallego, tras forzar a los dieciocho minutos el penalti que permitió a los locales abrir el marcador y firmar a tres minutos para llegar al descanso el 3-0 para los cántabros. Contundente marcador que dio alas al Racing de Santander en una segunda mitad en la que el atacante Pablo Martínez que acaparó todos los focos con un doblete que redondeó la goleada (6-0) del conjunto cántabro.

Una victoria que no pudo emular el Almería que no pudo pasar del empate (0-0) en casa ante el Huesca, en un encuentro en el que el conjunto 'indálico' no encontró la fórmula para cubrir la baja del delantero colombiano Luis Suárez, máximo realizador de la categoría.

Sin el internacional 'cafetero', que sumaba nueve tantos, cuatro de ellos en la Copa del Rey, en los últimos cinco partidos, el equipo andaluz fue incapaz de superar el entramado defensivo de un Huesca, que mira de cerca los puestos de promoción tras situarse en la séptima plaza.

Un empate que no impedirá al Almería seguir comandando la clasificación, eso sí, con tan sólo un punto de ventaja sobre el Racing de Santander, y dos sobre el Elche, tercero, que se vio relegado de los puestos de ascenso directo a los que se aupó la pasada semana, tras empatar el sábado 1-1 en el campo del Sporting de Gijón. Igualada que, sin embargo, supo a victoria para el conjunto ilicitano que a falta de tres minutos para la conclusión del tiempo reglamentario perdía por 1-0 ante un Sporting que había dispuesto de alguna que otra ocasión para ampliar todavía más su ventaja.

Pero si hay un equipo que sabe manejarse en los minutos finales ese es el de Eder Sarabia, que si la jornada pasada se impuso al Zaragoza (1-0) con un gol en el tiempo de prolongación del kosovar Eibasan Rashani, el sábado rescató un punto del Molinón con un tanto del uruguayo Agustín Álvarez en el 88.

Un punto que permitió al Elche resistir el acoso del Levante, cuarto clasificado, que sumó su segunda victoria en las tres últimas jornadas, tras vencer el sábado por 3-1 al Granada.

Sufrida victoria que los 'granotas' no pudieron sentenciar hasta tiempo de prolongación con el gol del centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, pese a mostrarse superior a su rival durante todo el encuentro.

Pero el tanto de delantero argentino del Granada Lucas Boyé, que igualó a los trece minutos del segundo tiempo (1-1) el tanto inicial de Roger Brugué para los locales, llenó de dudas las gradas de un Ciutat de València.

Incertidumbre con la que se encargaron de acabar Ángel Algobia, que firmó el 2-1 a los 72 minutos, y el ya mencionado Kochorashvili, que estableció en el 95 el definitivo 3-1 que asentó al Levante en los puestos de promoción.

Una zona de eliminatorias de ascenso en la que también figura el Oviedo, que se aupó a la quinta posición, tras imponerse el viernes por 0-1 en campo del colista, el Cartagena, con un gol del brasileño Alemao en la primera parte. Quinto puesto que los asturianos podrían perder este lunes a favor del sorprendente Mirandés, la gran revelación de la temporada, si el conjunto burgalés logra vencer este lunes a un Málaga que llega a Anduva tras encadenar cinco partidos sin perder. EFE