3-1. El Oporto pierde ante el Gil Vicente, con Samu y Nico expulsados

Lisboa, 19 ene (EFE).- El Oporto perdió este domingo ante el Gil Vicente (3-1) a domicilio, con los españoles Samu Aghehowa y Nico González expulsados, y queda tercero en la tabla por detrás del Benfica y el Sporting.

El primero en marcar en el minuto 11 fue el Gil Vicente, que llegó a este encuentro con seis partidos consecutivos sin perder y noveno en la clasificación, gracias a un remate del delantero brasileño Pablo Felipe tras una asistencia de su compañero japonés, Kanya Fujimoto.

El Oporto, que no contó para este encuentro con el exjugador del Villarreal, el defensa Iván Marcano, por problemas físicos, ni con el brasileño Pepê por una decisión táctica del técnico Vítor Bruno, vio numerosas situaciones de peligro durante la primera mitad cada vez que el Gil Vicente se acercaba al área.

Los 'dragones' consiguieron empatar al inicio de la segunda parte después de que en el descanso el entrenador blanquiazul sustituyera al extremo izquierdo Wenderson Galeno por Gonçalo Borges, quien marcó un tanto en el 53'.

Sin embargo, los 'gallos' no tardaron en reponerse y solo tuvieron que pasar cinco minutos para volver a adelantarse con un gol del exdefensa del Huesca Josué Sá, que aprovechó el desvío del balón que hizo con la cabeza el capitán del Gil Vicente, Rúben Fernandes, tras un tiro de esquina de sus adversarios.

El panorama se le complicó aún más al Oporto con la expulsión del canterano del Barcelona Nico González en el 83' al recibir su segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada contra Zé Carlos, que el VAR corroboró.

No obstante, los blanquiazules no cejaron en su empeño, aunque sin fortuna: en el 89' Gonçalo Borges marcó su segundo gol, pero fue anulado por el árbitro Fábio Veríssimo, VAR mediante, porque en el inicio de la jugada hubo una falta de Ótavio sobre el jugador del Gil Vicente y ex del Getafe Santi García, que resultó en penalti para los 'gallos'.

Félix Correia del Gil Vicente se anotó el penalti con el pie izquierdo en la portería de Diogo Costa y daba el definitivo 3 a 1 para su equipo.

Para completar esta noche fatídica para el Oporto, Samu fue expulsado después del pitido final tras pedir explicaciones al árbitro.

Con esta derrota, la segunda seguida en la liga, el Oporto queda tercero en la clasificación con 40 puntos, con el Benfica, segundo, con 41 puntos, y el Sporting, primero, con 44.

(En este enlace se puede acceder a los vídeos de los goles de la jornada https://ligaportugal.vsports.pt/). EFE

