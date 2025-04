Bordalás: "Nos estamos haciendo expertos en momentos de supervivencia"

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró "muy orgulloso" del encuentro realizado por sus jugadores en un partido que calificó de "momento de superviviencia" por el nivel del rival, el Barcelona.

"Estoy muy orgulloso. Fue un gran partido, otro momento de supervivencia del equipo, y nos estamos haciendo expertos esta temporada, porque por el nivel del rival, por el estado de forma en el que venía, no hay que olvidar que venía de partidos soberbios contra Real Madrid, contra Betis,", recordó Bordalás.

"El equipo ha hecho un grandísimo partido, hemos sumado un punto que nos sabe la victoria, porque todos sabéis la diferencia que hay entre un rival y otro, y sumar un punto hoy era tremendamente importante", insistió el técnico del Getafe.

"Fue un partido dificilísimo. Sabíamos que teníamos que hacer un gran partido para estar cerca de poder añadir algún punto. El Barcelona venía en un gran momento un equipo increíble, las alternativas que tiene, los jugadores que tiene, la capacidad ofensiva que tiene. Y hemos sido capaces de sumar un punto, creo que tiene un mérito tremendo".

"Estoy muy contento por los chicos. Felicitarles, felicitar a nuestra afición porque ha sido una noche muy buena", apuntó Bordalás que explicó la situación de Arambarri, sustituido por lesión. "Mauro tenía una lesión en el isquio. Cuando se le hagan las pruebas, veremos el alcance, pero sí que está lesionado. Es una baja importante".

Y se refirió al cambio de Yellu, que había saltado al campo minutos antes en lugar de Arambarri. "Estuvo condicionado por esa tarjeta. Es un chico muy impetuoso, un jugador que compite al máximo nivel. Él no estaba contento, obviamente, por el cambio. Imaginaos yo como entrenador. También ha sido duro para mí tener que tomar esa decisión".

"Y Jaime es un chico que lo da todo, muy impetuoso, y en una acción nos podíamos quedar con diez. Fue pensando en el equipo, pero el chico, al final del partido, me dijo que lo entendía, que no me preocupara. Y ya lo tenemos disponible para el siguiente partido", explicó el entrenador que desveló que Borja Mayoral tenía molestias antes del partido y por eso no jugó.

"He hablado con él antes del partido y me ha comentado que tenía molestias en la rodilla y hoy no se encontraba del todo bien para participar. Eso es lo que ha ocurrido".