Teresa Rivera se pronuncia sobre la nueva hija ilegítima de su hermano Riverita

Tino Torrubiano desvelaba este miércoles en el programa 'TardeAR' que existe una mujer de 36 años en Sevilla que ha mandado una carta a todos los integrantes de la herencia de Riverita informando que es hija de este y que va a iniciar las acciones legales correspondientes.

Una información que ha puesto de nuevo el foco en la familia Rivera y de la que se ha pronunciado Teresa Rivera, quien ha asegurado que "se podía esperar, a mí no me sorprende ya nada".

Además, ha dejado claro que a su hijo no le va a molestar esta información en el caso de que sea cierta: "A Canales que le va a molestar, por qué, es absurdo" porque "ella tiene derecho igual que el hermano, no pasa nada".

Eso sí, la hermana de Paquirri comentaba que "no me ha pillado por sorpresa" aunque "no sé quién es tampoco la chica". Además, ha afirmado que pase lo que pase "los Rivera siempre están unidos, la familia es lo más importante en la vida".