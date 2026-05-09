De Belén Esteban a Mónica Cruz pasando por Mar Flores: todos los looks de la gran premiere de Netflix en Sevilla

La noche sevillana se vistió de gala para celebrar el estreno mundial de la nueva producción de Netflix 'Berlín y la dama del armiño'. La alfombra roja reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional, que deslumbraron con sus estilismos más sofisticados en un photocall repleto de flashes y glamour.

Mar Flores

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La empresaria y modelo apostó por la elegancia clásica con un diseño sofisticado y con transparencias que realzaba su silueta. La madre de Carlo Costanzia y suegra de Alejandra Rubia demostró una vez más por qué es un referente de estilo en cada alfombra roja que pisa, eligiendo un look atemporal que combinaba distinción y modernidad.

Anabel Pantoja

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La influencer sorprendió con una propuesta arriesgada que no dejó indiferente a nadie. La sobrina de Isabel Pantoja se decantó por un estilismo favorecedor que destacaba su figura y que confirmó su evolución en materia de moda durante los últimos meses.

Marta López Álamo

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La modelo eligió un estilismo moderno y sofisticado que robó todas las miradas. La mujer de Kiko Matamoros brilló con luz propia en el photocall, apostando por un diseño actual que reflejaba su personalidad fresca y su dominio de las últimas tendencias.

Mónica Cruz

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La actriz y bailarina deslumbró con un vestido negro que combinaba sofisticación y sensualidad a partes iguales. La hermana de Penelope Cruz optó por un look impactante que ponía en valor su elegancia natural y su innegable presencia sobre la alfombra roja.

Belén Esteban

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La colaboradora demostró una vez más su buen gusto con un outfit de estampado de lunares, siguiendo la temática flamenca de la premiere, que confirmó su estatus como icono de estilo. 'La patrona' eligió un diseño favorecedor que la convertía en una de las mejor vestidas de la noche sevillana.

Lidia Torrent y Jaime Astrain

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La presentadora no acudió sola al evento: posó junto al ex Superviviente derrochando complicidad y sintonía ante las cámaras. La pareja se convirtió en uno de los grandes reclamos del photocall, acaparando la atención de todos los fotógrafos presentes.

India Martínez e Ismael Vázquez

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La cantante, con un arriesgado vestido blanco con transparencias, protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada al dejarse ver muy cariñosa con Ismael Vázquez. India Martínez no dudó en compartir un beso en los labios con su pareja, un gesto romántico que no pasó desapercibido.

Inma Cuesta

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La actriz aportó ese toque cinematográfico al estreno con su presencia sobre la alfombra roja. Inma Cuesta eligió un estilismo rojo acorde con el evento, demostrando su elegancia característica y su capacidad para brillar en cada aparición,

Álvaro Morte y Pedro Alonso

Los dos actores protagonistas de 'La Casa de Papel' posaron juntos en el photocall, demostrando la complicidad y química que les ha convertido en un dúo icónico de la ficción española. El reencuentro de Berlín y El Profesor sobre la alfombra roja fue uno de los momentos más esperados de la noche, luciendo elegantes trajes que reflejaban su estatus como estrellas internacionales.

Michelle Jenner

La actriz catalana apostó por un estilismo arriesgado y moderno que combinaba elegancia y vanguardia. La joven lució un conjunto bicolor en blanco y negro con chaqueta tipo kimono con lazo en la cintura y falda adimétrica, creando un look sofisticado que no pasó desapercibiido.

Álvaro de Luna

El cantante también formó parte de esta noche mágica, sumando su presencia al elenco de invitados de lujo. El ex de Laura Escanes no defraudó en su paso por el photocall, mostrándose cercano y discreto ante los medios.

Estrella y Soleá Morente

Las hermanas posaron juntas en el photocall, dejando claro que el arte flamenco también estuvo representado en esta premiere de alto nivel. Ambas aportaron ese toque andaluz y artístico que hizo aún más especial una velada celebrada en Sevilla, la ciudad que las vio nacer como artistas.