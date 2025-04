Raquel Arias atiza a Bertín Osborne: "Gabriela Guillén no lo entiende"

Íntima amiga de Gabriela Guillén, y una de las personas que mejor le conoce y que más conversaciones ha tenido con ella sobre Bertín Osborne, Raquel Arias da un paso al frente para reveler cómo se encuentra la esteticien ante la desconcertante actitud del presentador con su hijo.

Y es que a pesar de reconocer públicamente la paternidad del menor en junio de 2024 -aunque todavía tienen un juicio pendiente que se celebrará en pocos días y en el que se dictarán las medidas cautelares por las que se fijará un régimen de manutención y de visitas-, y dejar entrever que había decidido ejercer como padre del pequeño, lo cierto es que un año después de su nacimiento ni siquiera le conoce.

Algo que, como nos ha contado su mejor amiga, tiene desconcertada a Gabriela: "Ya ha cumplido un año y todos teníamos la esperanza de que antes de cumplir ese año Bertín apareciera y que esto se pudiese arreglar de la mejor manera, es muy fácil. Al final lo has reconocido, quieres estar ahí ayudando a Gabriela, el hijo es de los dos, y no entendemos por qué no da señales de vida" sentencia.

"Ya tiene una edad para que alguien le tenga que frenar, por mucho que te pueda decir tu círculo, tus hijas o quien sea... su mejor amigo que es José Luis -López 'El Turronero'- le está diciendo lo del acercamiento, creo que es él. Como se contradice tanto... Ya tienes una madurez, una edad y te tienes que comportar Ni Gabriela le entiende" añade demoledora. "Quiero estar, no estoy, es mi hijo, voy a darle mi apoyo como padree... De repente desapareces... Gabriela no entiende el comportamiento de Bertín" confiesa, reconociendo que la paraguaya "pensaba que antes de que cumpliera el año él sí que estaría presente y se iba a encontrar un entendimiento entre los dos". La primera que lo está esperando es Gabriela, por su hijo, no por ella, ella es una mujer independiente, tiene su negocio, su empresa, le va muy bien" deja claro.

Como desvela, su amiga "quiere lo mejor para su hijo. Ya tiene el cariño de la madre pero que también tenga el de su padre, y sobre todo que él disfrute de su hijo. ¿Cómo puedes... no rechazar, no es la palabra, pero cómo puedes estar perdiéndote los primeros años de vida de tu hijo que es algo maravilloso? Nadie lo entiende" se lamenta. "Ahora Gabriela lo lleva de otra manera, los primeros meses lógicamente son más duros, pero a ella le da pena porque quiere que tenga el cariño del padre, que es lo normal. Saber quién es el padre y por qué no está ahí" expresa.

Si se encontrase a Bertín, Raquel tiene claro lo que le diría: "Me da igual, se lo digo sin ningún problema. Le digo 'Bertín, hijo mío, que ya tienes una edad, que te está esperando una criatura de un año'".

Cambiando de tema, la colaboradora televisiva se ha pronunciado sobre el delicado momento que atraviesa Anabel Pantoja, con la que ha coincidido en varios platós y a la que tiene mucho cariño. "Es una pena con casi 50 días que tiene Alma. Queremos que se recupere lo antes posible, que puedan disfrutar de su hija. Saldrá todo bien, esto solamente será un pequeño susto, que estén en casa, con el amor de sus padres, desde aquí todo mi apoyo. Que se tomen los días que necesiten que dentro de nada la vais a tener en casa" ha concluido emocionada.