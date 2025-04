Raquel Arias desvela el parecido del hijo de Gabriela Guillén a Bertín Osborne: "El pelo rizado es de él"

El pasado mes de diciembre, el hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne cumplió su primer año de vida. Raquel Arias, gran amiga de la esteticista, ha explicado que el pequeño comenzó el día con un pequeño susto de salud: "Ese día estaba malito, que por la mañana de hecho estuvo en el hospital, pero luego por la tarde se animó con todos los primos y todos los amigos que estaban allí, así que la verdad que disfrutamos mucho".

La celebración estuvo ambientada con una temática de granja, cuidadosamente planeada para que el niño pudiera disfrutar de sus animales favoritos: "Le encantan los animales, entonces quería que en su primer añito tuviera los animales que ve en los dibujos animados. Por la tarde se animó bastante y estuvo muy divertido".

En cuanto al parecido del pequeño con Bertín Osborne, opina que tiene una mezcla muy equilibrada de sus dos padres: "Es una mezcla, yo siempre he dicho y desde el primer día cuando nació el año pasado, que tenía muchas facciones de Gabriela, entonces es una combinación muy buena, pero bueno, el pelo rizadito, como ella siempre dice, es verdad que es de Bertín total 100%, porque de hecho Gabriela tiene el pelazo pero lo tiene más liso, y es una combinación muy buena. A mí se me parece mucho a Gabriela, pero es verdad que tú le ves y dices tiene su lado de Bertín".

La modelo también expresa su deseo de que el cantante cumpla con su papel de padre en algún momento: "Tiene que estar atado y tiene que estar informado y creo que cerrado bien para el día de mañana, como en cualquier otra familia y como todos sus hijos, tienen que tener todos los papeles en orden, por decirlo de alguna manera, y bueno, ella ya hizo lo que tenía que hacer, fue a la cita que le tocaba y el día que le correspondía y a la hora que tenía que ir, entonces yo creo que toca la otra parte que espero que, pues ya que no ha estado en su primer cumpleaños, pues que al menos deje las cosas atadas, como tiene que hacer en algún momento, ya que yo creo que después de un año está mareando demasiado".

Es por ello que también espera que pronto se produzca un acercamiento entre Bertín y su hijo: "Por parte de Gabriela siempre lo ha hecho y siempre ha dado pie para ello, entonces el que tiene que dar el paso pues es Bertín, que yo creo que con la edad que tiene podría, lo tendría que haber hecho ya, pero podría dar el paso en este 2025, que todos esperamos que sea un maravilloso año para todos".

Sobre los rumores de romance con Javier Ungría, Raquel niega rotundamente cualquier relación sentimental: "Me llevo muy bien con él, me llevo súper bien con Javier Hungría, o sea, nunca ha pasado nada. En verano quedamos, o sea, las imágenes que salieron me hicieron mucha gracia porque estuvimos comiendo".

Finalmente, la modelo también ha tenido palabras de apoyo para Anabel Pantoja, cuya hija Alma continúa ingresada en el hospital: "Anabel también es una persona muy querida por todo el mundo, tanto por sus redes sociales y sus amistades y va a estar bastante arropada. Ojalá esto sea un susto y que dentro de unos días nos pueda contar ella, o él también, que tienen derecho los dos a hablar, que nos pueda contar en primera mano lo que ha pasado, el susto que se ha llevado y que ahora simplemente sea una recuperación y se recupere lo antes posible, porque la verdad que es algo que nos ponemos en la piel de ella y no se lo deseamos a nadie".